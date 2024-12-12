مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف المسابقات، أبرزها الدوري الأوروبي وعدد من الدوريات الأخرى.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في كأس رابطة الأندية المحترفة

فاكو × طلائع الجيش - 5 عصرا | أون تايم سبورس 1

غزل المحلة × زد - 8 مساء | أون تايم سبورتس 1

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

هوفنهايم × ستيوا بوخارست - 7:45 مساء | بي ان سبورت 5

ودوجوريتس × الكمار - 7:45 مساء | بي ان سبورت 6

مالمو × جالاتا سراي - 7:45 مساء | بي ان سبورت 3

أولمبياكوس × تيفنتي أنشخيدة - 7:45 مساء

باوك سالونيكا × فيرينكفاروسي - 7:45 مساء

روما × سبورتينج براجا - 7:45 مساء | بي ان سيورت 2

سان جيلواز × نيس - 7:45 مساء | بي ان سيورت 4

فيكتوريا بلزن × مانشستر يونايتد - 7:45 مساء | بي ان سيورت 1

سلافيا براج × أندرلخت - 10 مساء

ألفسبورج × كاراباج أجدام - 10 مساء

أياكس أمستردام × لاتسيو - 10 مساء | بي ان سبورت 2

جليمت × بشكتاش - 10 مساء | بي ان سبورت 4

جلاسكو رينجرز × توتنهام - 10 مساء | بي ان سبورت 1

ريال سوسيداد × دينامو كييف - 10 مساء | بي ان سبورت 5

ليون × فرانكفورت - 10 مساء | بي ان سبورت 3

بورتو × ميتييلاند - 10 مساء | بي ان سبورت 6

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.