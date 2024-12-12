الخميس 12 ديسمبر 2024
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مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبي،
الدوري الأوروبي، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف المسابقات، أبرزها الدوري الأوروبي وعدد من الدوريات الأخرى.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في كأس رابطة الأندية المحترفة

فاكو × طلائع الجيش - 5 عصرا | أون تايم سبورس 1

غزل المحلة × زد - 8 مساء | أون تايم سبورتس 1

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

هوفنهايم × ستيوا بوخارست - 7:45 مساء | بي ان سبورت 5

ودوجوريتس × الكمار - 7:45 مساء | بي ان سبورت 6

مالمو × جالاتا سراي - 7:45 مساء | بي ان سبورت 3

أولمبياكوس × تيفنتي أنشخيدة - 7:45 مساء

باوك سالونيكا × فيرينكفاروسي - 7:45 مساء

روما × سبورتينج براجا - 7:45 مساء | بي ان سيورت 2

سان جيلواز × نيس - 7:45 مساء | بي ان سيورت 4

فيكتوريا بلزن × مانشستر يونايتد - 7:45 مساء | بي ان سيورت 1

سلافيا براج × أندرلخت - 10 مساء

ألفسبورج × كاراباج أجدام - 10 مساء

أياكس أمستردام × لاتسيو - 10 مساء | بي ان سبورت 2

جليمت × بشكتاش - 10 مساء | بي ان سبورت 4

جلاسكو رينجرز × توتنهام - 10 مساء | بي ان سبورت 1

ريال سوسيداد × دينامو كييف - 10 مساء | بي ان سبورت 5

ليون × فرانكفورت - 10 مساء | بي ان سبورت 3

بورتو × ميتييلاند - 10 مساء | بي ان سبورت 6

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الدورى الأوروبي مباريات اليوم طلائع الجيش ستيوا بوخارست مانشستر يونايتد أياكس أمستردام توتنهام

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