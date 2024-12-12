الخميس 12 ديسمبر 2024
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حوادث

بيان عاجل من الداخلية والأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الخميس

الشبورة المائية
الشبورة المائية الكثيفة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا عاجلًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، محذرة خلاله من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب.

 

شبورة كثيفة تصل لحد الضباب

وقالت هيئة الأرصاد في بيانها:" من المتوقع تكون الشبورة المائية الكثيفة التى تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية فى ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية".

وطالبت هيئة الأرصاد من سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

ومن جانبها أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين إتباع تعليمات رجال المرور واتخاذ اجراءات  القيادة الأمنة فى التعامل مع الشبورة المائية والأمطار حرصًا على سلامتهم قررت الإدارة العامة للمرور غلق طريق "القاهرة - العين السخنة" من الاتجاهين، بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وانعدام الرؤية أمام قائدي المركبات.

 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم وتوقعت أن تكون شبورة مائية كثيفة، صباح اليوم الخميس، تصل حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة 3 صباحًا إلى الساعة 9 صباحًا.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.


وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  خفيف  ويصل ارتفاع الأمواج من 0.5:1 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر  تكون معتدل  ويصل ارتفاع الأمواج من 2:1.5 متر.


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.


كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

 

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