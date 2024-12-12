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محافظات

استدرجتها بـ"إندومي" وكرتونة كشفتها، تفاصيل اعترافات المتهمة بقتل طفلة الفيوم وسرقة قرطها الذهبي

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قررت نيابة أبشواي الجزئية بمحافظة الفيوم، حبس "إيمان. ع" 20 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لها تهمة قتل الطفلة "أميرة عوض" 5 سنوات، مقيم بعزبة اللواج التابعة للوحدة المحلية لقرية شكشوك بمركز أبشواي، خنقًا وسرقة قرطها الذهبي، مع سبق الإصرار والترصد.

 

تفاصيل اعترافات المتهمة 

وقالت المتهمة في اعترافاتها، إنها استغلت وجود المجني عليها تلهو بصحبة ابنتها داخل المنزل،  وجردتها من قراط الذهبي،  فأخبرتها المجني عليها  أنها  ستخبر أمها وقالت "والله يا إيمان هقول لماما"، فخافت من افتضاح أمرها، واصطحبت الطفلة لشراء "إندومي" حتي تصمت إلا أنها أصرت أنها ستخبر والدتها، فعادت بها الي منزلها وخنقتها  بطرحة حتى لفظت أنفاسها.


وتابعت المتهمة في اعترافاتها  أنها لفت الجثة في  ملاية ووضعتها في كرتونة ووضعت الملابس فوق الجثمان، حتي تحينت الفرصة ليلا وألقتها بجوار الأرض الزراعية، بعد أن ملأها الخوف من إلقاء الجثمان في ترعة بالقرب من منزلها.

كشف غموض العثور على جثة الطفلة المجني عليها

وكانت قد كشفت  الأجهزة الأمنية  في محافظة الفيوم، غموض العثور على جثة طفلة بعزبة اللواج التابعة لقرية شكشوك بدائرة مركز ابشواي، إذ تبين من تحريات مباحث مركز شرطة أبشواي، أن مرتكب الواقعة هي “إيمان.ع. ع” 20 سنة، مطلقة وتسكن بالمنزل المجاور لمنزل أسرة الضحية، حيث استدرجت الطفلة أثناء اللهو مع ابنتها، ثم خنقتها بطرحة ووضعت الجثمان داخل كرتونة ملابس، والقتها بجوار الأرض الزراعية.

 

تفاصيل الواقعة حسب التحريات

بعد تقنين الإجراءات وبتفتيش منزل المتهمة تم العثور على الكرتونة المستخدمة في نقل جثة الضحية إلى الأرض الزراعية، كان مخبأ في ملابس خاصة بالمتهمة، وتم ضبط المتهمة، التي اعترفت بقتل الطفلة وأكدت أنها خنقتها بعد أن سرقت قِرطها الذهبي، وخشيت افتضاح أمرها فقتلتها ووضعت الجثمان داخل كرتونة ملابس، وتوجهت بها إلى الأرض الزراعية المجاورة للمنازل وألقتها.
 

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وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي نيابة مركز ابشواي، الذي أصدر قراره السابق بحبس المتهمة 4 أيام وتولي مباشرة التحقيق.

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