الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الاحتلال يستهدف 15 طائرة عسكرية في قاعدة مرج رحيل بسوريا

الاقمار الاصطناعية،فيتو
الاقمار الاصطناعية،فيتو

أظهرت صور أقمار صناعية التقطتها Planet Labs استهداف إسرائيل لطائرات عسكرية سورية في غارات جوية على قاعدة عسكرية.

استهداف اسرائيل لطائرات عسكرية 

ووفق تحليل للصور أجرته شبكة CNN الأمريكية،  تم استهداف ما لا يقل عن 15 طائرة عسكرية في قاعدة مرج رحيل الجوية السورية، في سلسلة من الغارات الجوية

ويبدو في الصور أيضًا، أن الضربات استهدفت أيضًا البنية التحتية للقاعدة الجوية.

وظهر أن المنشأة، التي تقع على بعد 30 كيلومترًا جنوبي، كانت تضم وحدة من مروحيات Mi-25 "Hind"، التي شوهدت في صور الأقمار الصناعية التي جمعتها Planet Labs في 3 ديسمبر  وصور ماكسار تكنولوجيز في وقت سابق من هذا العام.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه ضرب معظم مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، قائلًا إنه نفذ نحو 480 ضربة في جميع أنحاء البلاد في اليومين الماضيين.

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