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خارج الحدود

خبير استراتيجي: إسرائيل دمرت القدرات المتبقية للجيش السوري خشية المستقبل

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو

أكد العميد سعيد القزح، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن تخوف إسرائيل من المستقبل ومن النظام السوري القادم أمر طبيعي، بالنظر إلى حدودها مع سوريا، ولهذا السبب، تعمدت إسرائيل تدمير ما تبقى من القدرات العسكرية للجيش السوري، والتي كانت قائمة حتى وقت قريب.

 

القدرات العسكرية للجيش السوري

وأشار القزح، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن القدرات العسكرية التي كان يمتلكها الجيش السوري قادرة على إيذاء إسرائيل، في حال تبنى النظام السوري القادم موقفًا عدائيًا تجاهها، وذلك على عكس نظام الأسد، الذي وصفه بأنه كان صديقًا لإسرائيل، حيث استخدم أسلحته ضد شعبه وارتكب مجازر كثيرة داخل سوريا، بدلًا من توجيهها نحو مواجهة إسرائيل.

 

موقف سوريا تجاه الجولان المحتل منذ 1974

وأضاف أنه منذ عام 1974، لم تُطلق أي رصاصة في الجولان، وحتى خلال معارك غزة واجتياحها، لم تسمح سوريا لحزب الله أو لأي ميليشيات بتنفيذ عمليات من الجولان.

 

تدمير الجيش السورى!

إسرائيل تعلن شن أكبر عملية جوية في تاريخها لتدمير الجيش السوري

 

هدف إسرائيل من تدمير القوة العسكرية للجيش السوري

وتابع القزح: "ما قامت به إسرائيل مؤخرًا يهدف إلى حماية نفسها من احتمال وقوع هذه الأسلحة في أيدي عناصر معادية قد تستخدمها ضدها".

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إسرائيل الجيش السوري تدمير الجيش السوري سوريا الجولان النظام السوري

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