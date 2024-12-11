أهلي 2005 يفوز على فاركو بركلات الترجيح في دوري الجمهورية للشباب

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 على ضيفه فاركو بركلات الترجيح 3 - 2، بعدما تعادلا سلبيًا، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب الفريق بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الجمهورية للشباب.

حاول الأهلي هز الشباك في أكثر من مناسبة وهدد مرمى فاركو بعدد من الهجمات القوية، إلا أنه لم ينجح في التسجيل، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ويتجه لركلات الترجيح، التي حسمها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل كل من فارس خالد وأحمد وحيد وحسام عادل بينما أهدر إبراهيم عادل، كما نجح الحارس حازم جمال في التصدي لإحدى الركلات.

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال ومعاذ عطية وعبد الرحمن النحاس ومحمود لبيب.

الوسط: إبراهيم عادل ومحمد أحمد «شيبا» وأحمد وحيد وهشام مصطفى.

الهجوم: محمد رضا ومحمد رأفت.

وشارك حسام عادل بدلًا من محمد رضا، وفارس خالد بدلًا من محمد رأفت، والوافد الجديد موفق الباشا الذي شارك لأول مرة بدلًا من شيبا، ويوسف إسلام بدلًا من هشام مصطفى، وفارس الشافعي بدلًا من محمود لبيب.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 17 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز على إنبي 2 - 1، وعلى القناة 3 - 0، وعلى غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر أمام سموحة 0 - 1، وفاز على طلائع الجيش 4 - 0، وعلى الزمالك 1 - 0، وتعادل مع فاركو سلبيًا وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، مسجلًا 13 هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيًا، ومحمد نجيب مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حمدي طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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