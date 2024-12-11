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رياضة

الكرة الطائرة، الأهلي يخسر من بطل إيران في مونديال الأندية

الأهلي
الأهلي

الكرة الطائرة، خسر الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني فرناندو مونزو، أمام فريق فولاد سيرجان بطل إيران بنتيجة (3-1)، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة العالم للأندية المقامة حاليا في البرازيل.

 

الأهلي يفوز على بطل البرازيل

وكان الأهلي  حقق الفوز أمس أمام برايا كلوب البرازيلي مستضيف البطولة بنتيجة (3-1).

ويختتم الأهلي مشاركته في دور المجموعات يوم السبت المقبل أمام بطل إيطاليا كوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا.

قائمة الأهلي في مونديال الكرة الطائرة

وتضم قائمة الأهلي في البطولة 14 لاعبًا وهم:

 عبد الله عبد السلام - عبد عبد الحليم عبو - أحمد صلاح - عبد الرحمن سعودي - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - حسام يوسف - محمد رمضان - سيف عابد - محمد عثمان - خالد عادل - إسلام عبد السميع - زياد أسامة - يوندر جارسيا.

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الكرة الطائرة الأهلي بطولة العالم للكرة الطائرة النادي الأهلي بطل إيران

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