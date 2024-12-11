أخبار الحوادث اليوم، وفد المنظمات الحقوقية يزور مركز الإصلاح والتأهيل بدر، النيابة الإدارية تحقق في انهيار عقار الوايلي، استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه سنتين، المشدد 10سنوات لطبيب كرداسة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخيلة، ملابسات واقعة إختطاف طفل من داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة العلمين بمطروح، وبحوزتهما (4500 علبة سجائر"مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر ومهربة جمركيًا" – 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة عدة صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى لإستخدامها فى نشر محتوى مخل بالآداب العامة لتحقيق أرباح مادية.



أجرت النيابة الإدارية صباح اليوم الأربعاء، معاينةً لموقع العقار الكائن بحي الوايلي بمحافظة القاهرة، والذي انهار في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء؛ مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من جراء الانهيار.

قضت محكمة الجيزة بمعاقبة طبيب الإجهاض بكراسة، والمتهم بإدارة مركز طبي لإجهاض الفتيات ممن يحملن سفاحًا ثم إحراق الأجنة داخل برميل على سطح المركز الكائن بقرية كومبرة بالسجن المشدد 10 سنوات عن التهمة الأولى وهي الإجهاض والسجن 3 سنوات عن التهمة الثانية حيازة مواد مخدرة

حددت محكمة مستأنف الجيزة 25 ديسمبر الجاري لنظر الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق غير مأهول بالسكان في حي جنوب مدينة المنيا دون وجود أي خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شهدت محافظة الشرقية صباح اليوم عدة حوادث متفرقة على الطرق الرئيسية بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب، مما أسفر عن إصابة 18 شخصا بجروح وكسور متعددة بالجسد.



إستقبل مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر بقطاع الحماية المجتمعية، وفد المنظمات الحقوقية والدولية للإطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إصلاح وتأهيل النزلاء وفقًا للمعايير الدولية وبما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.





ألقت ألأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.





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