السجن المشدد 10 سنوات لطبيب كرداسة المتهم بإجهاض الفتيات وحرق الأجنة

قضت محكمة الجيزة بمعاقبة طبيب الإجهاض بكراسة، والمتهم بإدارة مركز طبي لإجهاض الفتيات ممن يحملن سفاحًا ثم إحراق الأجنة داخل برميل على سطح المركز الكائن بقرية كومبرة بالسجن المشدد 10 سنوات عن التهمة الأولى وهي الإجهاض والسجن 3 سنوات عن التهمة الثانية حيازة مواد مخدرة



كانت أجهزة الأمن داهمت المركز محل الجريمة، وضبطت المتهمين متلبسين أثناء إجراء عملية إجهاض لسيدة تُدعى «ك.م»، فضلًا عن ضبط 3 أجنة محترقة، والعثور على عقاقير مخدرة ومسدس صوت و10 طلقات.



أمر الإحالة في قضية طبيب كرداسة

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 19095 لسنة 2022، جنح مركز شرطة كرداسة، أن الطبيب "أحمد. س"، أنشأ في عام 2017 مركزا طبيا للنساء والتوليد، وبدأ إجراء عمليات إجهاض نظير أجر مادي 1500 جنيه، وكان يحرق الأجنة بمحرقة صنعها خصيصا أعلى سطح العقار محل سكنه والمتواجد به المركز الطبي، وبعدها يلقيها لكلاب شرسة يربيها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بإدارة المركز خاصته دون ترخيص واستخدامه في إجراء عمليات الإجهاض من الحمل السفاح، وكذا حيازة وإحراز مواد مخدرة دون ترخيص، واستخدامها في إجراء تلك العمليات غير المشروعة والاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كشفت التحريات عن أن الطبيب سبق اتهامه في القضية رقم 3683 لسنة 2022 جنح مركز كرداسة، بتهمة الإجهاض وإدارة مركز طبي دون رخيص، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وكذا القضية رقم 16906 لسنة 2018 جنح مركز إمبابة إصابة خطأ، وأنه يحوز ويحرز تلك المواد المخدرة بشخصه ومسكنه وملحقات مسكنه، كما يتخذ من المركز الطبي خاصته الكائن بدائرة المركز مكانًا لإخفاء تلك المواد المخدرة.

اعترافات المتهم الثاني في النيابة

المتهم الثاني في القضية يُدعى «م.س»، شقيق الطبيب، قال في بداية التحقيقات: اسمي «م.س»، وعمري 38 سنة، وأعمل عامل صيانة، ومقيم في ناهيا مركز كرداسة.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإسقاط عمدًا امرأة حبلى باستعمالك وسائل مؤدية لذلك، والتي أدت إلى إجهاضها؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من إنك متهم بحيازة عقاقير مخدرة بقصد تقديمها للتعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا؟

ج: محصلش.

س: ما الذي حدث إذًا وما هي ظروف ضبطك وإحضارك وعرضك علينا؟

ج: اللي حصل إن أنا شغال عامل صيانة في مركز الدكتور «أ.س»، للنساء والتوليد، والنهارده وأنا في المركز بشوف شغلي لقيت الحكومة دخلت ولقيت ظابط بيقولي استنى عند مدخل المركز واستنيت شوية ولقيت أمين شرطة خدني في ميكروباص، وجابوني على النيابة.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل النهارده ۲۰۲۲/۱۲/۷- نحو الساعة ٢ الصبح في مركز الدكتور «أ.س»..

س: ما مناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: أنا شغال عامل صيانة في المركز، وصاحب المركز يبقى أخويا.

س: منذ متى وأنت تعمل بالمركز الطبي سالف الذكر؟

ج: نحو سنتين.

س: من القائم على إدارة ذلك المركز الطبي؟

ج: هو أخويا الدكتور «أ.س».

س: هل هناك ثمة شخص آخر يدير ذلك المركز؟

ج: لا.

س: وما هي طبيعة عمل سالف الذكر؟

ج: هو دكتور نساء، وهو صاحب المركز الطبي.

س: وما هي طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي تحديدًا؟

ج: أنا شغال عامل صيانة في مركز الدكتور «أ.س»، للنساء والولادة بكومبرة بسجل دخول المرضي وبقطع التذاكر.

س: وما وصف ذلك المركز الطبي؟

ج: هو عبارة عن بيت 3 أدوار الأول في شقتين مقفولين والمركز الطبي في الدور الثاني والدور الثالث في شقة الدكتور «أ.س»..

س: وما هو سبب تواجد المدعوة «ك.م»، بالمركز الطبي تحديدًا؟

ج: معرفش حد بالاسم ده.

س: وهل مرخص للمركز بإجراء عمليات توليد؟

ج: اللي أنا أعرفه إنه مرخص.

س: وما هي كيفية ضبطك؟

ج: وأنا في المركز بشوف شغلي لقيت الحكومة دخلت ولقيت ظابط بيقولي استنى عند مدخل المركز واستنيت شوية، ولقيت أمين شرطة خدني في ميكروباص وجابوني على النيابة

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