الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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حوادث

الداخلية تنظم زيارة لوفد المنظمات الحقوقية إلى مركز الإصلاح والتأهيل بدر( صور)

مركز الاصلاح والتاهيل
مركز الاصلاح والتاهيل بدر

إستقبل مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر بقطاع الحماية المجتمعية، وفد المنظمات الحقوقية والدولية للإطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إصلاح وتأهيل النزلاء وفقًا للمعايير الدولية وبما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
   


   
وأجرى  الوفد الزائر الذى يضم ممثلين عن لجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ ومسؤلى حقوق الإنسان بوزارتى الخارجية والعدل ومنظمة الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان جولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت المركز الطبى الذى تم تجهيزه بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية بما يضمن  تقديم خدمة طبية متميزة  للنزلاء، والإطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة لهم.
     
كما تفقدوا المرافق التأهيلية والتعليمية التى يضمها المركز والتى تستخدم فى تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل على النزلاء التى أسهمت فى تقويم سلوكياتهم وإصقال مهاراتهم الحرفية والفنية المتنوعة والإرتقاء بثقافتهم وتسرع من وتيرة إندماجهم فى المجتمع عقب الإفراج عنهم.
   

    الداخلية تنظم زيارة لوفد من المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة لمركز الاصلاح والتأهيل بدر
 


وأعقب ذلك جولة تفقدوا خلالها مبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة الألعاب، حيث أثنى أعضاء الوفد على منظومة الرعاية المقدمة للنزيلات الحاضنات والتى تعد تطبيقًا إنسانيًا للسياسة العقابية الحديثة.. كما تم مشاهدة عرض فنى للفرقة الموسيقية "نزيلات، نزلاء"، حيث اطلعوا خلال الزيارة على ما توصلت إليه الوزارة من تطوير لمفهوم الفلسفة العقابية. 
               

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 وفى نهاية الزيارة أشاد الزائرون بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيدًا لإعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنتهاء فترة العقوبة.

يأتي  ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان وإستمرارًا فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى.. وفى ضوء فعاليات اليوم العالمى لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر من كل عام.

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