الأمن يكشف ملابسات فيديو ادعاء إعلامى رفض قسم 6 أكتوبر تحرير محضر له

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو ادعاء إعلامى رفض قسم 6 أكتوبر تحرير محضر له ضد أحد المواطنين.

قسم شرطة أول 6 أكتوبر

تابعت أجهزة الأمن ما تم تداوله بشأن إدعاء أحد الإعلاميين السابقين من خلال مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى والمتضمن الزعم برفض قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة تحرير محضر له ضد أحد المواطنين.



وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ اليوم 11 ديسمبر تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من أحد المواطنين بقيام المذكور بمنعه من الدخول للوحدة السكنية التى يمتلكها بإحدى الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر وقام بالتعدى عليه والاستيلاء على هاتفه المحمول بدعوى عدم سداده لتكاليف الصيانة، وحال تحرير المحضر حضر المشكو فى حقه للقسم صحبة زوجته وقام بتسليم المُبلغ هاتفه المحمول طواعيةً وانصرف من القسم رافضًا سؤاله بالمحضر وعدم صحة ادعائه برفض القسم تحرير محضر له.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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