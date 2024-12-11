الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو ادعاء إعلامى رفض قسم 6 أكتوبر تحرير محضر له

قسم شرطة أكتوبر
قسم شرطة أكتوبر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو ادعاء إعلامى رفض قسم 6 أكتوبر تحرير محضر له ضد أحد المواطنين.

 

قسم شرطة أول 6 أكتوبر

 

تابعت أجهزة الأمن ما تم تداوله بشأن إدعاء أحد الإعلاميين السابقين من خلال مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى والمتضمن الزعم برفض قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة تحرير محضر له ضد أحد المواطنين.
 

القبض على صاحب شركة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

 

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ اليوم 11 ديسمبر تلقى قسم شرطة أول أكتوبر  بلاغا من أحد المواطنين بقيام المذكور بمنعه من الدخول للوحدة السكنية التى يمتلكها بإحدى الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر وقام بالتعدى عليه والاستيلاء على هاتفه المحمول بدعوى عدم سداده لتكاليف الصيانة، وحال تحرير المحضر حضر المشكو فى حقه للقسم صحبة زوجته وقام بتسليم المُبلغ هاتفه المحمول طواعيةً وانصرف من القسم رافضًا سؤاله بالمحضر وعدم صحة ادعائه برفض القسم تحرير محضر له.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مديرية أمن الجيزة قسم شرطة أول 6 أكتوبر

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

رادارات المرور ترصد 1580 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق

الأمن يكشف تفاصيل اختطاف طفل من مستشفى التبين

ضبط عاطلان بمطروح لحيازتهما 5 آلاف علبة سجائر مهربة جمركيًّا

ضبط القائم على إدارة 9 صفحات لبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة بالمنوفية

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط 25 طن دقيق طن مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

الأكثر قراءة

أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد حكم حبس عمر زهران سنتين

بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة

مجلس إدارة الزمالك يفاضل بين 3 مدربين أجانب لخلافة جوميز

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

ليس فقط الراتب الضخم، 4 أسباب دفعت جوميز للرحيل عن الزمالك

حرس الحدود يخطف فوزا من الإسماعيلي في كأس رابطة الأندية

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الحزن يسيطر على مران الزمالك بعد قرار جوميز بالرحيل (صور)

منوعات

المزيد

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 11-12-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والمرجان والسبيط في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

4 سلع تصدرها مصر إلى النرويج خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة البروج وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

تفضيل الدنيا على الآخرة، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة القيامة

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية