الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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حوادث

انهيار عقار مكون من 3 طوابق في المنيا

انهيار عقار مكون
انهيار عقار مكون من 3 طوابق خالي من السكان بالمنيا

انهار عقار قديم  مكون من 3 طوابق غير مأهول بالسكان في حي جنوب مدينة المنيا دون وجود أي خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انهيار عقار مكون من 3 طوابق خالي من السكان بالمنيا 

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تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن بانهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق في جنوب محافظة المنيا، خالي من السكان.

انهيار عقار مكون من 3 طوابق في المنيا 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف بمحافظة المنيا إلى موقع انهيار العقار وتبين أنه قديم، على مساحة 65 مترًا، وغير مأهول بالسكان.

إعداد تقرير فني للعقار المنيا المنهار

تم فصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز عن العقار، وكلفت لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط بإعداد تقرير فني للعقار المنيا  المنهار ومدى تأثير الانهيار على سلامة المنازل المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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