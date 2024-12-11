الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط عاطلان بمطروح لحيازتهما 5 آلاف علبة سجائر مهربة جمركيًّا

ضبط عاطلان بمطروح
ضبط عاطلان بمطروح وبحوزتهما 5 آلاف علبة سجائر "مجهولة المصدر

 تمكن  قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة العلمين بمطروح، وبحوزتهما  (4500 علبة سجائر"مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر ومهربة جمركيًا" – 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

 

ضبط عاطلان بمطروح وبحوزتهما 5 آلاف علبة سجائر
 

 وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

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الاجراءات القانون الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح النيابة العامة سجائر مجهوله المصدر قطاع الأمن العام قسم شرطة العلمين قطاع الامن العا

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