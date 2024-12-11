ضبط عاطلان بمطروح لحيازتهما 5 آلاف علبة سجائر مهربة جمركيًّا

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة العلمين بمطروح، وبحوزتهما (4500 علبة سجائر"مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر ومهربة جمركيًا" – 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

ضبط عاطلان بمطروح وبحوزتهما 5 آلاف علبة سجائر



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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