الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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حوادث

تفاصيل إصابة 18 شخصا في حادثين متفرقين بالشرقية

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو

شهدت محافظة الشرقية صباح اليوم عدة حوادث متفرقة على الطرق الرئيسية بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب، مما أسفر عن إصابة 18 شخصا بجروح وكسور متعددة بالجسد.

تفاصيل إصابة مُحامٍ وشقيقته في مشاجرة مع مجموعة أشخاص بالشرقية

نزيف الأسفلت مستمر.. إصابة 12 شخصا بطريق العاشر من رمضان الإسماعيلية الصحراوي 

وشهد طريق (العاشر من رمضان- الإسماعيلية الصحراوي) حادثا مروعا إثر تصادم ميني باص وسيارة ملاكي بسبب  السرعة الزائدة والتخطى الخاطئ والشبورة الكثيفة ونتج عن الحادث إصابة 12 شخصًا بجروح وكسور متعددة بالجسد. 

على الفور انتقلت قوات أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لعلاجهم وتم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية مرة ثانية.

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيسين بميكروباص بالشرقية

وأصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيسين 26 راكب وسيارة ميكروباص بنطاق بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي العلاجات اللازمة.

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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