تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة عدة صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى لإستخدامها فى نشر محتوى مخل بالآداب العامة لتحقيق أرباح مادية.



ضبط القائم على إدارة 9 صفحات لبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة بالمنوفية



وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) بإدارة 9 صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى، وإستخدامها فى نشر صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 هاتف محمول"بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين والمشاهدات لتحقيق منافع مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المخلة بالأداب العامة لما لها من آثار سلبية على المجتمع.

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