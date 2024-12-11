"GEN Z".. شهادة ميلاد جديدة لإبداع شباب الجامعات المصرية

شهد برنامج "GEN Z" انطلاقة قوية والذي يأتى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ويبث البرنامج على قناة "DMC ويعتبر الأول من نوعه في مصر، ويهدف إلى رعاية وتشجيع الطلاب الجامعيين على تقديم أفكارهم ومشاريعهم الإبداعية، وتحويلها إلى واقع ملموس يساهم في تطوير المجتمع.

ويمثل برنامج "GEN Z" منصة فريدة من نوعها للشباب المصري المبدع والمبتكر، حيث يوفر لهم فرصة ذهبية لعرض أفكارهم ومشاريعهم الإبداعية وتطويره، والبرنامج ليس مجرد مسابقة، بل هو بوابة واسعة نحو عالم الريادة والأعمال، حيث يهدف إلى اكتشاف أصحاب العقول النيرة والأفكار المبتكرة الذين سيشكلون مستقبل مصر.

ويقدم البرنامج الدعم اللازم للشباب المبتكرين، بدءًا من توفير المنصة لعرض أفكارهم ووصولًا إلى تقديم التمويل اللازم لتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع واقعية، كما يوفر أيضًا التدريب والتوجيه اللازمين لمساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم الريادية وتحوي لأفكارهم إلى واقع ملموس.

وشهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات المعسكر الختامي للمشروعات المشاركة في التصفيات قبل النهائية لأولمبياد الشركات الناشئة، والمؤهلة لبرنامج Gen-Z التليفزيوني، وحرص الوزير على الاستماع لعدد من الفرق الطلابية المشاركة في المعسكر، وناقشهم في أفكارهم الابتكارية.

وأشاد بهذه الأفكار التي تقدم حلولًا للتحديات المختلفة التي تواجه مصر في شتى المجالات، كما عبر الوزير عن سعادته بالتواجد بين أبنائه الطلاب المتأهلين للتصفيات قبل النهائية لأولمبياد الشركات الناشئة المؤهلة لبرنامج Gen-Z التليفزيوني، مشيرًا إلى أن هؤلاء الطلاب بما يحملونه من أفكار ابتكارية، يمثلون الأمل في المستقبل، ويعكسون الطموحات في تحقيق إنجازات جديدة.

وأكد أن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم لهؤلاء الطلاب، من خلال تسخير كافة إمكانياتها والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لدعم الطلاب وتحفيز إبداعاتهم، مرحبًا بالمنسقين لبرامج الصندوق من أعضاء هيئات التدريس المشاركين، موجهًا الشكر لأسرة جامعة الجلالة على استضافتها، وتنظيمها المميز لهذه الفعالية.

كما وجه د.أيمن عاشور الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل للمبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال، موضحًا أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية تم مضاعفة مبلغ المبادرة ليصبح 100 مليون جنيه للمسابقة، ورعايتها كمبادرة رئاسية، وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الابتكار وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، موجهًا الشكر لشركة المتحدة على دعمها لهذه المسابقة الهامة.

ويهدف البرنامج الى اكتشاف المواهب الشابة الخلاقة في مختلف المجالات العلمية والتقنية، وتشجيع الطلاب على الابتكار وتطوير أفكار جديدة تساهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير منصة للطلاب للتفاعل مع الخبراء والصناعيين،والاستفادة من خبراتهم، وخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتشجيع الشباب على المشاركة في بناء مستقبل أفضل لمصر، ومن شروط المشاريع المتقدمة للبرنامج فهي أن يربط المشروع ما بين ريادة الأعمال والخدمة المجتمعية والابتكار والبحث العلمي، وأن يكون المشروع قد بدأ تنفيذه على أرض الواقع، وكذلك أن يكون للمشروع دراسة جدوى.

وتشهد الحلقات المقبلة مفاجآت كبيرة حيث حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تصوير إحدى حلقات البرنامج وكان في استقباله الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الشركة المتحدة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته البالغة بحضوره لبرنامج (Gen z)، وقال إنه فور دخوله للقاعة ومشاهدته للشباب المتواجدين شعر بطاقة إيجابية، رغم التعب والجهد الذي يتم بذله على مدار اليوم، فالميزة الهائلة في مصر هي القوة الناعمة للشباب، "وكلما التقيت بمسئولين دوليين أكدوا أن مصر تتمتع بميزة فى قوتها الناعمة"، كما حضر الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تصوير حلقة من البرنامج أيضا.

وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير بفكرة البرنامج خاصة وأن ريادة الأعمال والبحث العلمي والابتكار تسهم في إيجاد أفكار متنوعة ومتميزة تساهم في نهضة المجتمع في شتى المجالات، وفي حديثه مع الشباب المشاركين في الحلقة.

وأكد الوزير أن شباب مصر دائما ما يثبت قدرته الكبيرة على الابتكار والإبداع، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تقف بكل قوة وراء هذه النماذج الرائعة من الشباب المبتكرين والمبدعين، مشددا على ضرورة الاستمرار في السعي نحو خدمة الوطن والاطلاع الدائم عل كافة الانجازات التي تتحق على أرض مصر بسواعد أبنائها وشبابها.

ويعتبر برنامج "GEN Z" خطوة مهمة في طريق بناءمصر الحديثة، حيث يركز على أهم مورد من موارد الوطنوهو الشباب، فمن خلال هذا البرنامج يتم إعطاء الشبابالفرصة لإبراز طاقاتهم وإبداعاتهم، وتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس يساهم في تطوير المجتمع.

ويعكس البرنامج أهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص والأكاديمي فالتعاون بين الشركة المتحدة ووزارةالتعليم العالي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يضمن نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.

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