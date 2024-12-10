معلومات عن الرئيس الجديد للشركة المتحدة طارق نور

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور لوضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام، يتم هذا التحالف من خلال تعيين شركة طارق نور القابضة لخبراء متخصصين في صناعة الإعلام بالتعاون مع الإدارة الحالية وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة برئاسة طارق نور.

معلومات عن طارق نور

يعد أحد الشخصيات الشهيرة في مجالي الدعاية والإعلان في مصر.

بدأ عمله في مجال الإعلان في أوائل الثمانينيات، حيث درس إخراج الإعلانات في إحدى الدول الأجنبية، ثم عاد وأنشأ وكالته الإعلانية عام 1979 تحت اسم وكالة أمريكانا وساهمت كثيرا في تطوير نظم وشكل الاعلانات بمختلف أشكالها فى مصر ثم شركة طارق نور للإعلان.

وبعد عدة أعوام تحولت الوكالة إلى مؤسسة تضم حوالي 8 شركات للدعاية والإعلان وإنتاج الأفلام والمسلسلات. كما أسس قنوات “القاهرة والناس” تحت شعار: “أجرأ قناة في مصر”.

وتم تعيين طارق مخلوف عضوًا منتدبًا بالمتحدة بعضوية كل من سيف الوزيري، محمد السعدي وتامر مرسي وأحمد طارق وعمرو الفقي وشريف الخولي وعمرو الخياط.

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