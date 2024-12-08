اتحاد كرة القدم يكرم حكما من بني سويف أنقذ لاعبا من بلع لسان

كّرم الاتحاد المصري لكرة القدم، أبن بني سويف الحكم "أحمد ربيع ياسين" لحسن تصرفه خلال إدارة مباراة صدفة وسوهاج بـ دوري القسم الثالث وإنقاذه حياة لاعبًا بعد تعرضه لبلع لسانه وإصابته بإرتجاج في المخ خلال اللقاء.

اتحاد الكرة يكرم حكم من بني سويف

وأعرب جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن خالص شكره وتقديره للحكم "أحمد ربيع ياسين" الذي قام بإيقاف المباراة بمجرد أن لمحا سقوط اللاعب، وجرى نحوه بسرعة وقدم له الإسعافات الأولية لهما لحين نزول الجهاز الطبي للفريق حتي تم إنقاذ حياته.

جمال علام يكرم الحكم أحمد ربيع ياسين

وكان أحمد ربيع ياسين حكم مباراة نادي سوهاج ضد صدفا ضمن مواجهات الجولة السادسة بالمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، قد أوقف اللقاء 4 دقائق، بعد تعرض لاعب صدفا لإغماء وسقوط مفاجئ بأرضية الملعب على طريقة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ.

أخصائي تمريض رعاية القلب

وتدخل حكم المباراة الذي يعمل أخصائي تمريض بقسم رعاية القلب لإنقاذ لاعب صدفا بعد اصطدامه بلاعب سوهاج في كرة مشتركة، وقام بفحص العلامات الطبية الظاهرية له، حيث قام بقياس درجة القلب وظهرت النبضات ضعيفة لذلك نصح الجهاز الفني بعدم دخوله إلى الملعب.

الحكم أحمد ربيع ياسين

وعلى الرغم من نصيحة الحكم أصر اللاعب على المشاركة وبعد أقل من دقيقة سقط من جديد مغشيا عليه ودخل المسعفين وقاموا بمساعدة الحكم في إسعافه من جديد ليستعيد وعيه وتم نقله إلى المستشفى.

أحمد ربيع ياسين، حكم واخصائي تمريض

جدير بالذكر أن أحمد ربيع ياسين اخصائي تمريض بقسم رعاية القلب والتحق بالتحكيم منذ 8 سنوات وهو حكم درجة أولى ويبلغ من العمر 29 عاما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.