رئيس ديرب نجم بالشرقية يتابع أعمال النظافة بطريق الزقازيق والوحدات المحلية والمخابز

قام اليوم المحاسب احمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم محافظة الشرقية بالإشراف والمتابعة المستمرة للمخابز وأعمال النظافة العامة بمداخل المدينة والوحدات المحلية خلال الورديات الثلاثة.

توجيهات محافظ الشرقية

تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار ومواصلة المرور الميداني لمتابعة المخابز وأعمال النظافة والتجميل والتطوير والمشروعات بالمراكز والمدن والأحياء.

متابعة النظافة العامة بصفط زريق

كما قام بالمرور على بعض المخابز بنطاق الوحدة المحلية بـصفط زريق لمتابعة والتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز المُدعم المقدم للمواطنين ومتابعة النظافة العامة والمعدات المستخدمة داخل المخابز والتنبيه المشدد على ضرورة الحفاظ على وزن وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطن..

الوحدة المحلية وفريق العمل معه

تابع أعمال النظافة العامة على الطريق الرئيسي ديرب نجم - الزقازيق يرافقه المهندس عبد المنعم طلبة رئيس الوحدة المحلية بصفط زريق وفريق العمل بالوحدة.وتحت اشرافه قام عمال النظافة بالوحدة بنظافة الطريق الرئيسي بداية من فرسيس ومرورًا باكوه وصفط زريق والسماره حتى مدخل مدينة ديرب نجم

نظافة شوارع الجناين والنجارين

وتم تجميل ونظافة شوارع الجناين والنجارين والوحدة وأمام مقر الوحدة وتم مراجعة شركة النظافة.. وذلك حفاظا على صحة المواطنين والنظافة العامة وإبراز المظهر الجمالي والحضاري لقرى الوحدة والطريق الرئيسي

الوحدة المحلية بقرية العصايد

قامت شيرين عاطف رئيسة الوحدة المحلية بالعصايد وأشرف يوسف سكرتير الوحدة المحلية بمتابعة اعمال النظافة العامة على الطرق الرئيسية بالوحدة لليوم الثاني على التوالي حيث تم إحضار لودر لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الموجودة على جانبي الطريق الرئيسي الديسة - الشراقوة وتوسعته وتمهيده وذلك حفاظا على الارواح والنظافة العامة وابراز المظهر الجمالي والحضاري للطريق..

وحدة طب الأسرة بجميزة بنى عمرو

كما قام محسن الشحات رئيس الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو ومدين محمد سكرتير الوحدة المحلية بمتابعة سير العمل بوحدة طب الأسرة بقرية جميزة بني عمرو ومراجعة دفتر الحضور والانصراف والانضباط الإداري للسادة العاملين بالمركز

الوحدة المحلية بقرية صافور

كما قامت حنان سلامة رئيسة الوحدة المحلية بصافور وسيد قنديل سكرتير الوحدة المحلية بمتابعة النظافة العامة داخل مقر الوحدة وخارجها كما تم متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي والقسم الهندسي بالوحدة ووجود العاملين بأمكانهم وتقديم الخدمات المختلفة للمترددين على مقر الوحدة وكذلك متابعة الأعمال الجارية على طريق برمكيم - صافور تمهيدا لرصف الطريق وتم المرور على المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة التابعين لنطاق الوحدة للتنبيه المُشدد عليهم على ضرورة سداد المتأخرات المستحقة عليهم..

متابعة الخزينة وتوريد الإيرادات

كما قام عبد المنعم طلبة رئيس الوحدة المحلية بصفط زريق ونوره يوسف سكرتيرة الوحدة المحلية متابعة دفاتر الحضور والانصراف ومتابعة الانضباط الاداري للسادة العاملين بالوحدة وتواجدهم بأماكنهم وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين المترددين على مقر الوحدة.كما تم متابعة الخزينة وتوريد الإيرادات.

ابراهيم جاد رئيس الوحدة المحلية ببهنيا

كما قام إبراهيم جاد رئيس الوحدة المحلية ببهنيا عرفة شاهين سكرتير الوحدة المحلية كما تم متابعة سويقة كراديس ورفع الأشغال من على الطريق الرئيسي لسهولة حركة مرور المواطنين والسيارات وتم التنبيه على البائعين بضرورة الحفاظ على النظافة العامة للمكان.

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