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تموين الشرقية: ضبط 3 آلاف لتر زيت طعام مجهول بمركز ديرب نجم

ضبط 3 الاف لتر زيت
ضبط 3 الاف لتر زيت طعام مجهول بمركز ديرب نجم

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.

تموين الشرقية يضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر

التزام أصحاب المحلات بالاشتراطات التموينية 

وذلك  للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تشكيل حملة مكبرة 

حيث تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة الأستاذ محمد قورة والأستاذ حاتم راضي المفتشون بالمديرية، للمرور والتفتيش الميداني بدائرة مركز ديرب نجم.

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ضبط مخزن لتعبئة زيت طعام بدون فواتير

 وقد أسفرت الحملة عن ضبط مخزن لتعبئة زيت الطعام وبالتفتيش تم ضبط 3000 لتر زيت طعام بالخزانات بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدره، وتم عمل المحضر اللازم ضد صاحب المخزن والتحفظ على المضبوطات.

 

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المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين مدير مديرية التموين محافظة الشرقية جهاز حماية المستهلك الحملا التفتيشية والرقابية مديرية الصحه الطب البيطري وزارة التموين التجارة الداخلية

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