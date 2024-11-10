حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في ديرب نجم بالشرقية

قال أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، إنه تم شن حملة لإزالة التعديات بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة بزمام ديرب البلد، بحضور عبد الفتاح حامد نائب رئيس المركز لشئون الوحدات المحلية، وأيمن محمد حسن رئيس قسم الإزالات برئاسة المركز مسئولي الإدارة الزراعية.

إزالة سور بالدبش فى المهد

وقد أسفرت الحملة عن إزالة سور بالدبش علي أرض زراعية على مساحة 10 أمتار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة وتم رد الشيء إلى أصله على نفقة المخالف.

حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

كما تم القيام بحملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية بالبناء المخالف أو البناء بدون ترخيص من الجهات المختصة مستمرة لاستعادة الدولة حقها وهيبتها وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

التصدى لأى محاولة بناء مخالف

وقال أحمد ضاحى إنه لن يسمح بالتهاون خاصة في التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية والمقامة بدون ترخيص وتطبيق القانون وحفظ هيبة الدولة واسترداد حقها.

تعليمات محافظ الشرقية

وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية بشأن إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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