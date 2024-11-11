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متابعة أعمال النظافة العامة والخدمات بديرب نجم في الشرقية

متابعة النظافة العامة
متابعة النظافة العامة بالوحدات بديرب نجم

قال المحاسب أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية أنه تابع أعمال النظافة العامة واعمال التجميل والدهانات والانارة والاشغالات والمشروعات القومية والأعمال الجارية داخل الوحدات المحلية والقرى التابعة لها.

رئيس مدينة ديرب نجم بالشرقية يعقد الاجتماع الأسبوعي مع رؤساء الوحدات المحلية

الوحدة المحلية بصفط زريق 

وذلك تحت إشراف عبد الفتاح حامد نائب رئيس المركز لشئون الوحدات المحلية حيث  قام  عبد المنعم طلبة رئيس الوحدة المحلية بصفط زريق ونوره يوسف سكرتيرة الوحدة بالمتابعة الميدانية ومسئول تحسين البيئة حفاظًا على صحة المواطنين والنظافة العامة.

رفع القمامة وتجميل شارع الجناين 

 حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة أول بأول من على جانبي الطريق الرئيسي ديرب نجم - الزقازيق بداية من اكوة مرورًا حتى مدخل مدينة ديرب نجم وتم تحميل شارع الجناين وشارع النجارين وشارع الوحدة وتم مراجعة شركة النظافة..

متابعة المركز التكنولوجى 

وتابعت سكرتيرة الوحدة سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة والتنبيه على سرعة الانتهاء من فحص ملفات التصالح المقدمة من المواطنين والانتهاء منها..

متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجى بهنيا 

و قام إبراهيم جاد رئيس الوحدة المحلية بهنيا، وعرفة شاهين سكرتير الوحدة متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة ووجود العاملين بأمكانهم واستقبال المواطنين وتلقي طلبات التصالح وتقديم الخدمات المختلفة لهم وإنهاء كافة الملفات المتأخرة وكذلك  متابعة النوبتجية الإدارية بالوحدة.

رفع القمامة بالعصائد 

كما  قامت شيرين عاطف رئيسة الوحدة المحلية بالعصايد مع أشرف يوسف سكرتير الوحدة  بمتابعة أعمال النظافة وتم رفع القمامة والمخلفات من محيط مجمع المصالح بقرية العصايد ومن أمام محيط الوحدة المحلية.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في ديرب نجم بالشرقية

متابعة نظافة الرئيسي ديرب السنبلاوين بدبيج

كما قام  محمد السعيد سكرتير الوحدة المحلية بدبيج وطبقا لتعليمات رئيس المركز بمتابعة النظافة العامة على الطريق الرئيسي ديرب نجم السنبلاوين وتم أيضًا متابعة وجود النوبتجية الإدارية بالوحدة.

 

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المحاسب احمد ضاحى رئيس مركز ومدينة ديرب نجم محافظة الشرقية المشروعات القوميه النظافة العامة الاعمال الجارية اعمال التجميل والدهانات الانارة والاشغالات

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