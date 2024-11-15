الجمعة 15 نوفمبر 2024
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ندوة تثقيفية عن ترشيد المياه بمدارس ديرب نجم بالشرقية

ندوة تثقيفية بمدارس
ندوة تثقيفية بمدارس ديرب نجم عن ترشيد المياه

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية لطلاب مدرستي الشهيد محمد جمال رفعت الإعدادية المشتركة ومحمد نصر عابدين للتعليم الأساسي ببرمكيم التابعتين لإدارة ديرب نجم التعليمية 

مياه الشرقية تنظم ندوة توعوية للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة

خطورة إهدار مياه الشرب 

وذلك عن أهمية ترشيد استهلاك المياه وذلك لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها.

انشطة تفاعلية وتوزيع مطبوعات توعوية 

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه صاحب الندوة تنفيذ أنشطة تفاعلية وتوزيع مطبوعات توعوية وذلك بهدف ترسيخ مفاهيم التوعية بالحفاظ على المياه لدى النشء وتعريفهم بالسلوكيات الإيجابية الصحيحة في التعامل مع البيئة والحفاظ عليها.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها والتي تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) 

مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وهي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء مجتمع متقدم ومتكامل من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

مياه الشرقية: استمرار تنظيم القوافل المائية بمركز الحسينية

أهمية ترشيد الاستهلاك 

أشاد المحافظ بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم في تنظيم الندوات الإرشادية لطلاب المدارس لتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

 

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المهندس عامر كمال ابوحلاوة رئيس شركة المياة بالشرقية الصرف الصحي محلقظة الشرقية مدرسة الشهيد محمد جمال الاعدادية المشتركة محمد نصر عابدين االتعليم الاساسى

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