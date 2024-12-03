النيابة تعاين مسجد ديرب نجم المنهار وتستعلم عن حالة 6 مصابين في الحادث

انتهى فريق من النيابة العامة، من معاينة انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بمنطقة ديرب السوق التابعة لمركز شرطة ديرب نجم محافظة الشرقية ما أسفر عن وفاة عامل وإصابة 6 آخرين.

وانتقلت النيابة الى المستشفى للاستعلام عن الحالة الطبية للمصابين وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وفاة عامل وإصابة 6 آخرين إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالشرقية

تلقت قوات الأمن ومرفق إسعاف الشرقية إخطارا بشأن ورود بلاغًا بوقوع انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بمنطقة ديرب السوق التابعة لمركز شرطة ديرب نجم.

بانتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ مدعومة بقوات الحماية المدنية جرى رفع الأنقاض من ساحة المسجد، وبالفحص تبين حدوث انهيار جزء من سقف مسجد تحت الإنشاء أثناء أعمال الصبة الخرسانية ونتج عن الحادث وفاة عامل يدعى "السيد إبراهيم كريم عبد الغني" 65 سنة، وإصابة 6 آخرين وهم كل من:"أحمد محمد أحمد" 22 سنة نقاش و"أحمد محمد عبد الله"21 سنة، عامل، و"هاني محمد لطفي" 31 سنة عامل، و"فرج أحمد محمد" 45 سنة و"صبري أحمد محمد" 44 سنة عامل و"محمد ناجي عبد الحكيم"31 سنة سباك بجروح متعددة وجميعهم مقيمون بديرب السوق.

وفاة عامل وإصابة 6 آخرين إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالشرقية،فيتو

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم، ونقل جثمان المتوفى والتحفظ عليه بثلاجة الموتى بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت المباحث بسرعة عمل التحريات عن أسباب وقوع الحادث.

وفاة عامل وإصابة 6 آخرين إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالشرقية، فيتو

الطب الشرعي..هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وفاة عامل وإصابة 6 آخرين إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالشرقية،فيتو2

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وفاة عامل وإصابة 6 آخرين إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالشرقية،فيتو2

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

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