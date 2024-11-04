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رئيس مدينة ديرب نجم بالشرقية يعقد الاجتماع الأسبوعي مع رؤساء الوحدات المحلية

ضاحى يتراس الاجتماع 
ضاحى يتراس الاجتماع  الاسبوعى بديرب نجم محافظة الشرقية

ترأس اليوم  المحاسب أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم في محافظة الشرقية الاجتماع الأسبوعي مع رؤساء الوحدات المحلية  ومسئولي الإدارة الهندسية بحضور عبد الفتاح حامد نائب رئيس المركز لشئون الوحدات المحلية والمحاسب السيد فراج سكرتير عام المركز ومديري بعض الإدارات التنفيذية بديوان عام المركز.

مياه الشرقية: تنظيم قافلة لخدمة مركز ديرب نجم

متابعة موقف التصالح

وأكد ضاحى على متابعة موقف التصالح وسرعة حث المواطنين على السداد والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة.للحصول على نموذج ٨ حيث بلغ عدد نموذج ( ٧ ) المؤقت ٩٢٨ 

طلبات التصالح لأول مرة 

كما بلغ عدد طلبات استكمال الدور الاول ٣٣١ طلب كما بلغ عدد طلبات التصالح على القانون الجديد ١٧ لسنة ٢٠٢٣ حوالي ٢٧٩٦ طلب وبلغ عدد طلبات التصالح لاول مرة ١٢٠٦ طلب.

تقنين أوضاع أصحاب المحلات الغير مرخصة 

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة حصر المحلات غير المرخصة طبقا لقرار المحافظ رقم ٦٥٣٠ وكذلك مناشدة أصحاب المحلات الغير مرخصة بسرعة تقنين أوضاعهم حتى لايقعوا تحت طائلة القانون، مشددًا على أهمية متابعة أعمال النظافة العامة بالوحدات ومداخل القرى والاشراف على اعمال الورديات الثلاثة لإظهار الوجه الحضاري للمركز بأكمله.

التصدي لظاهرة حرق قش الأرز 

 اكد ايضا ظاهرة التصدي لظاهرة حرق قش الأرز نظرًا لخطورة الأدخنة المتصاعدة على البيئة وصحة الإنسان مشددًا على تحرير محاضر وغرامات فورية على كل من تسول له نفسه ويقوم بحرق القش بالأراضي الزراعية.

المرور اليومى على المدارس 

كما طالب رؤساء الوحدات بضرورة  المرور اليومي على المدارس ورفع الإشغالات ومتابعة النظافة بمحيط الأسوار ونقل الباعة الجائلين بعيدًا عن المدارس والاستمرار في تنفيذ قرار غلق الورش والمحلات والكافيهات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بالاضافة الى  المرور يوميًّا على أفران الخبز بنطاق القرى والتنبيه بنظافة المعدات والأدوات المستخدمة في صناعة الخبز وإنتاج خبز جيد مطابق للمواصفات من حيث الجودة والوزن والاعتماد من وصول الدعم لمستحقيه، مطالبا الجميع  بالاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء وعمل غرفة عمليات بكل وحدة والتواصل مع غرفة عمليات رئاسة المركز وقت الأزمات  والتنسيق بين الوحدات ورئاسة المركز لتوفير سيارات سحب المياه في حال سقوط الأمطار مع مراجعة اعمدة الانارة والكشافات وازالة النزلات ومراجعة العوازل حرصًا على أرواح المواطنين.

وكيل تعليم الشرقي يلتقي بمديري مدارس ديرب نجم

الانضباط الادارى فى العمل 

ونبه على  ضرورة الانضباط الإداري في العمل وتواجد العاملين باماكنهم والتاكيد على تواجد النوبتجية وعدم التهاون في خدمة للمواطن البسيط والتنسيق بين مختلف الادرات لنجاح العمل والتيسير على المواطنين بعيدا عن البيوقراطية في العمل.

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المحاسب احمد ضاحى رئيس مركز ومدينة ديرب نجم الوحدات المحلية محافظة الشرقية عبدالفتاح حامد نائب رئيس المركز المحاسب السيد فراج سكرتير عام المركز

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