القاهرة الإخبارية: وفد إسرائيلي رفيع المستوى يزور مصر لبحث التهدئة في غزة

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم، عن زيارة وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة، في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة.

وفد إسرائيلي رفيع المستوى يزرو مصر

ووفق وسائل إعلام عبرية، ضم الوفد الإسرائيلي رفيع المستوى الذي زار القاهرة، رئيسي جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار ودافيد برنياع، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وهدفت الزيارة بحث ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.

صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس خلال أسبوعين

ويم أمس الإثنين، قدر مسؤول إسرائيلي أنه "في غضون أسبوع إلى أسبوعين" سيكون من الممكن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، واعتبر أن "الظروف أصبحت جاهزة" وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

فيما قال مصدر مقرب من حركة حماس تحدث لوكالة "فرانس برس" إن صفقة التبادل ستصبح جاهزة للتنفيذ في حال موافقة إسرائيل على المقترح المصري.

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