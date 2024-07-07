مصدر رفيع المستوي: وفد إسرائيلي يصل القاهرة خلال ساعات لاستئناف مفاوضات غزة

قال مصدر رفيع المستوى، اليوم الأحد، إن وفدا إسرائيليا يضم مسؤولين من كافة الأجهزة المعنية بمفاوضات الأسرى من المتوقع وصوله القاهرة خلال الساعات المقبلة، وذلك لاستئناف مفاوضات التهدئة بغزة، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

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