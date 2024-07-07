الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

مصدر رفيع المستوي: وفد إسرائيلي يصل القاهرة خلال ساعات لاستئناف مفاوضات غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال مصدر رفيع المستوى، اليوم الأحد، إن وفدا إسرائيليا يضم مسؤولين من كافة الأجهزة المعنية بمفاوضات الأسرى من المتوقع وصوله القاهرة خلال الساعات المقبلة، وذلك لاستئناف مفاوضات التهدئة بغزة، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

 

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