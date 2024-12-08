الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مسيرة ضخمة في تل أبيب تطالب بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس

مظاهرة في تل أبيب،
مظاهرة في تل أبيب، فيتو

الحرب على غزة، أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن مسيرة حاشدة مناهضة للحكومة الإسرائيلية انطلقت مساء أمس السبت في تل أبيب.

وأضافت الوكالة أن المسيرة يشارك فيها آلاف النشطاء الذين يطالبون السلطات بالتوصل فورا إلى اتفاق لتحرير الأسرى الإسرائيليين في غزة منذ 430 يوما.

وأوضحت "نوفوستي"، أن المتظاهرين تجمعوا أمام مجمع للمباني الحكومية، حيث يقع مقر وزارة الدفاع، وسط انتشار لقوات الشرطة، كما منعت حركة المرور في المنطقة لمنع أعمال شغب محتملة، بالإضافة إلى إغلاق الطرق السريعة المجاورة.

وتأتي المسيرة وسط تصريحات لوزراء إسرائيليين، أعربوا فيها عن "بعض التفاؤل" بإمكانية إبرام صفقة أسرى قريبا.

وفي غزة تواصل إسرائيل قصفها العشوائي على منازل المدنيين والمستشفيات وخاصة في شمال القطاع المنكوب، حيث بلغ عدد الضحايا منذ أكتوبر 2023، 140 ألف مواطن بين شهيد وجريح وأسير، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية وأسباب العيش.

مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس


وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، جراء إصرار نتنياهو على "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي  ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)".

ومن جانبها، تصر حركة "حماس" على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.


وتقدر إسرائيل وجود 101 أسير بقطاع غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.

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