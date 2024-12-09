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انتشال حطام طائرة بعد عام على اختفائها في إسكتلندا

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الشرطة الإسكتلندية، أعلنت انتشال حطام طائرة من البحر اختفت منذ أكثر من عام وبها رفات بشرية.

 

انتشال حطام طائرة من البحر اختفت منذ أكثر من عام

وأشارت الشرطة المحلية في بيانها، إلى أن الحطام يعود إلى طائرة من طراز "سيسنا 172" مسجلة في ألمانيا، وكانت قد اختفت في بحر الشمال بين الجزر الإسكتلندية والنرويج في سبتمبر الماضي.

 

اختفاء طائرة في بحر الشمال بين الجزر الإسكتلندية والنرويج

وأضاف بيان الشرطة الإسكتلندية، أن الطائرة الألمانية الخفيفة من طراز "سيسنا 172"، عثر عليها يوم الجمعة الماضي شمال شرق ليرويك المركز الإداري لجزر إسكتلندا، كما تم سحبها إلى الشاطئ بواسطة قارب صيد يوم الأحد الماضي.

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الشرطة الاسكتلندية سيسنا 172 ألمانيا بحر الشمال الجزر الإسكتلندية النرويج

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