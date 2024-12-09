أخبار الاقتصاد اليوم: نجيب ساويرس يوجه نصيحة للراغبين في الاستثمار.. البورصة تخسر 8 مليارات جنيه.. ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والدواجن وانخفاض البط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.



إجمالي مبيعات سيارات "البيك أب" خلال أكتوبر الماضي

مبيعات سيارات النقل.. كشف تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك، عن إجمالي مبيعات السيارات البيك اب بالسوق المصري خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد نموها بشكل ملحوظ في المبيعات، على عكس الأشهر الماضية، وبلغت نسبة زيادة المبيعات نحو 62%.



ووفقًا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك، إجمالي مبيعات السيارات البيك أب بالسوق المصري خلال شهر أكتوبر الماضي والتي بلغت نحو 62% لصالح سيارات البيك أب، و30% لصالح سيارات النقل المتوسطة، وكانت مبيعات الميني بيك أب فإن بلغت نسب مبيعاتها نحو 5%، وبلغ إجمالي مبيعات الشاحنات الثقيلة نحو 1%، وفي ما يخص الشاحنات المتوسطة 1%.

وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك، أن سيارات النقل، لم تحصل على نسب مبيعات مرتفعة خلال شهر أكتوبر الماضي، مثلما وفقت الأتوبيسات والملاكي، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 25%. ووصلت الي 760 سيارة نقل في أكتوبر 2024 مقارنة بعدد 1012 سيارة نقل في أكتوبر 2023.

وأفاد تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك، مبيعات النقل في أول 10 شهور من 2024 , فقد ارتفعت بدورها بمختلف الفئات بمعدل أقل من 1%, حيث سجلت 10.389 ألف سيارة بينما كانت في الفترة الموازية من 2023 بواقع 10.379 سيارة نقل.

وفى ذات السياق، كشفت شعبة السيارات، بالغرف التجارية، عن دور الحكومة الملحوظ خلال الفترات الماضية، بشأن توطين صناعة السيارات، ودعم التجميع المحلي الذي يتميز بالكفاءة والجودة لإنتاج طرازات جديدة ودخول شركات جديدة لمجال التصنيع لأول مرة بمصر.

إدراج أسهم المصرف المتحد في السوق متوسط النشاط غدًا

قررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية، إدراج أسهم المصرف المتحد في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، على أن يتم بدء التداول اعتبارًا من جلسة تداول غدًا الثلاثاء، بسعر فتح (السعر المرجعي) للسهم،و هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 13.85 جنيه للسهم.

وقررت اللجنة، أن تكون الحدود السعرية للسهم صعودًا وهبوطًا في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم، أي بنسبة 40%، مع عدم إعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، واعتبارًا من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقًا لما هو مطبق بالسوق المدرج به، وفيما يخص آلية استقرار سعر السهم في السوق عقب الاكتتاب يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR)لمدة 30 يومًا ميلادية تبدأ من أول جلسة تداول على أسهم الشركة (من يوم 10 ديسمبر إلى يوم 8 يناير 2025، يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام البالغ 13.85 جنيه للسهم ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الاسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراة من خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه.

وحظرت البورصة، على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة،و لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح، وعلى أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند وإلغاء أوامر الحجز المخالفة (يترتب على الغاء أوامر الحجز إلغاء أوامر البيع ).

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض وانخفاض البط اليوم بالأسواق

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم ، ارتفاعًا، تراوح ما بين 50 قرشًا وجنيهين، بينما انخفض سعر البط انخفاضات ما بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن اليوم والشركات المنتجة للكتاكيت.



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 34 إلى 40 جنيهًا، بارتفاع جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 28 و28.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر؛ في السطور الآتية:

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 18 إلى 19 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو بين 17 إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 11 جنيها إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 14 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 60 جنيهًا.

أسعار الفراخ ترتفع 3 جنيهات اليوم

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا في الأسواق، وتراوحت الارتفاعات في أسعار الفراخ ما بين 50 قرشًا و3 جنيهات في الكيلو وفقًا لآخر تحديث، اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 83 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

اسعار الفراخ البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الدواجن البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119.3 جنيها للكيلو للمستهلك، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 85 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 75 إلى 76 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 83 جنيهًا إلى 86 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات.

مصر تستضيف مؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض 28 أبريل

وقعت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات برئاسة اللواء شريف الماوردي، بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولي للمعارض (UFI) برئاسة سعيد الشنفري، نائب أول لرئيس الإتحاد، للمساهمة فى تطوير صناعة المعارض المصرية وزيادة معدلات المشاركة المصرية فى المعارض الدولية، والاستعدادات المصرية لإستضافة مؤتمر الإتحاد الدولي للمعارض (UFI) لخدمات المعارض بحضور وفود من 90 دولة، خلال الفترة من 28- 30 أبريل 2025.



كما تستعد الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ممثلة عن جمهورية مصر العربية فى استضافة مؤتمر الإتحاد الدولي للمعارض (UFI) لخدمات المعارض، والذي يعد أبرز حدث سنوي للاتحاد يجمع بين رواد صناعة المعارض فى الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم، وبحضور ممثلين من 90 دولة.

واستقبل اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وفد من الإتحاد الدولي للمعارض (UFI) يرأسهم سعيد الشنفري، نائب أول لرئيس الإتحاد وناجي حداد، المدير الإقليمي للاتحاد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لبحث الاستعدادات النهائية لاستضافة المؤتمر.

في بداية اللقاء، رحب اللواء شريف الماوردي بأعضاء الاتحاد الدولي للمعارض، مشيرًا إلى أهمية عودة مصر إلى "اليوفي"، التي تُعد أداة فعالة لاقتحام الأسواق الدولية وتنظيم المعارض التجارية قائلًا: "الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي انضمت لمنظمة المعارض الدولية، والتي تجمع بين الفاعلين في صناعة المعارض لدعم الأسواق العالمية وتعزيز التعاون الدولي".

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

انخفضت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الاثنين، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 31005 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 38383 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13625 نقطة.



تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 8533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3209 نقطة.



نجيب ساويرس يوجه نصيحة للراغبين في الاستثمار (فيديو وصور)

وجه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، نصيحة للراغبين في الاستثمار في أي دولة في العالم، حتى يتمكنوا من تحقيق أرباح مناسبة لهم.

وقال ساويرس خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد": “نصيحتي لأي أحد يريد الاستثمار يجب أن يكون تعامله بالدولار لكي يستطيع الحفاظ على استثماراته من الخسارة.. استمرار قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة له تأثير سلبي على القطاع الخاص، مما يتسبب في تآكل أرباح المستثمرين نتيجة القروض التي يحصلون عليها بنسبة فائدة مرتفعة”.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد" بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال.

ويأتي على رأس المشاركين في المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويتم عقد المؤتمر بتنظيم من جريدة حابي، على ثلاث جلسات مختلفة على مدار اليوم، حيث يسعى من خلالها إلى وضع مقترحات وتوصيات لوتيرة الإصلاح وترتيب أولوياته، بصورة تساعد على استيعاب الصدمات وامتصاصها وعبورها بهدوء، وضمان استكمال البرامج والخطط الموضوعة بأقل قدر ممكن من الآثار الجانبية.

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