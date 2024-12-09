"الصناعات النسيجية": القطن المصري الأعلى طلبًا من العملاء

كد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن القطن المصري يتميز بجودة استثنائية تجعله الأعلى طلبًا بين العملاء الذين يبحثون عن المنتجات الفاخرة.

وأوضح: “القيمة المرتفعة للقطن المصري تعود لجودته العالية، مما يجعله الخيار الأول لدى العملاء المهتمين بالجودة”.

مليون جنيه استثمارات لبدء تنفيذ مصنع للتصدير بـ 50 ماكينة

واشارغرفة الصناعات النسيجية، أن تكلفة تأسيس مصنع صغير للتصدير تبلغ حوالي 50 ماكينة تبلغ تقريبًا مليون جنيه. لافتا الى ان هناك عدد من النصائح للشباب الراغبين في تأسيس علامات تجارية أو مصانع تستهدف السوق المحلي أو التصدير.

واكد أحد كبار المصدرين في قطاع المفروشات والملابس الجاهزة، أهمية الابتكار والتخطيط السليم للشباب الطموح في قطاع التصنيع، سواء كان للسوق المحلي أو للتصدير.

صادرات مصر من الغزل والمنسوجات تسجل 833 مليون دولار خلال 9 أشهر

وارتفعت صادرات مصر في قطاع الغزل والمنسوجات لتسجل نحو 833 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري في الفترة من يناير وحتي سبتمبر 2024.

وأكدت بيانات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، إن صادرات القطاع سجلت نموًا 5% خلال عام 2023، لتبلغ 1.124 مليار دولار.

وشهدت صادرات مصر من الغزل والمنسوجات الى دول قارة أسيا (وتشمل تركيا) نموًا قدره 3%، بإجمالي نحو 393 مليون، بما يستحوذ على 47% من الإجمالي.

كما شهدت صادرات الغزل والمنسوجات المصرية إلى الدول العربية معدل نمو 9% بواقع 221 مليون دولار بما يستحوذ على 26% من الإجمالي.

وبلغت صادرات مصر من الغزل والمنسوجات إلى دول الاتحاد الأوروبي، نحو 168 مليون دولار مستحوذًا على نسبة 20% من إجمالي صادرات قطاع الغزل والمنسوجات خلال تلك الفترة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.