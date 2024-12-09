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اقتصاد

18.5% انخفاضا في مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا

الأتوبيسات المجمعة
الأتوبيسات المجمعة محليًا، فيتو

مبيعات الأتوبيسات، كشف تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك، إجمالي تراجع مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا التى بلغت نسبتها نحو 18.5%، خلال أول 10 أشهر من العام الجارى 2024، ليصل عدد الأتوبيسات التى تم بيعها نحو 5689 أتوبيس، علىعكس العام الماضى، الذى شهد بيع مايقرب من  6744 أتوبيس.

 مبيعات الأتوبيسات المستوردة شهدت ارتفاع ملحوظ 

ووفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات، أميك، أن مبيعات الأتوبيسات المستوردة شهدت ارتفاعا ملحوظا في المبيعات التي بلغت نسبتها نحو 7.4% لتسجل 1619 مركبة، مقابل 1748 أتوبيس.

 

وفى ذات السياق، كشفت شعبة السيارات، بالغرف التجارية، عن دور الحكومة المصرية الملحوظ خلال الفترات الماضية، بشأن توطين صناعة السيارات، ودعم التجميع  المحلي الذي يتميز بالكفاءة والجودة لإنتاج طرازات جديدة ودخول شركات جديدة لمجال التصنيع لأول مرة بمصر.

شركات تبدأ في التجميع المحلي لأول مرة بالسوق المصرية

 

وأوضحت شعبة السيارات، أن شركات كبرى تدعم خطة الحكومة في توطين صناعة السيارات، وحرصت هذه الشركات علي وضع مخطط لإنشاء مصانع تجميع السيارات لسد احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض لدول الشرق الأوسط ما يسهم في توفير العملة الصعبة، وتعد سيارات سيتروين وبالتحديد الطراز الجديد سيتروين C4 X، من أبرز السيارات التي يتم تجميعها محليا خلال الفترة المقبلة.

 

الدول التي شاركت في التصنيع المحلي بمصر

وتابعت شعبة السيارات، أن الصين من أبرز الدول التي تدعم مصر في تصنيع السيارات وظهر ذلك من خلال تصنيع سيارات صينية عديدة, وهناك استثمارات جديدة بدأت بالفعل أو تبدأ قريبًا.

أهم الشركات التي تصنع السيارات الصيني بمصر
 

وعن أهم الشركات التي بدأت في تنفيذ مخطط الحكومة، أشارت الشعبة، إلى أن المنصور للسيارات التي تصنع سيارات MG وغبور التي تصنع سيارات شيري بمصر والأمل التي تصنع بي واي دي, ومن بين الاستثمارات الجديدة التي بدأت بمصر تصنيع سيارات إكسيد مع وجود خطط لتصنيع سيارات جيتور وبايك وغيرها من العلامات الصينية بمصر.

استمرار التوسع الصيني بقطاع المركبات بمصر


وأشارت شعبة السيارات، إلى استمرار التوسع الصيني في السيارات بمصر سواء بالاستيراد أو التصنيع المحلي. وأوضحت أن بعض الشركات نجحت ومستمرة، بينما هناك شركات أخرى خرجت من الصور وبعضها بالفعل عاد من جديد للسوق المحلي مع توكيلات جديدة.

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