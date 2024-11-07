الخميس 07 نوفمبر 2024
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اقتصاد

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس في الأسواق

سعر الكتكوت الأبيض
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

 سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس، الموافق 7 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا، مع استقرار أسعار الكتاكيت من الأنواع المختلفة ماعدا سعر الكتكوت الكب الذي سجل تراجعًا، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والشركات.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

 وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 35 إلى 45 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 33 و33.5 جنيه.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الآتية:

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  1. تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 19 إلى 20 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كتكوت ساسو من 18 إلى 19 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كتكوت بلدي من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  4. تراوح سعر كتكوت هجين من 11 جنيها إلى 12 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 14 إلى 15 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 16 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.
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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن سعر الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 42.5 جنيه إلى 43 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 43.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روص من 39 إلى 42 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 40 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 44 جنيهًا.
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سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق

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بانخفاض يصل لـ 7 جنيهات، تعرف على سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد

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