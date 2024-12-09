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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم،
أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024؛ إذا انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء مقابل ارتفاع البلدي، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.  

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اسعار الفراخ 

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 82.9 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 72 جنيهًا إلى 98 جنيهًا للكيلو للمستهلك. 

اسعار الفراخ البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الدواجن البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 118.8 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 85 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 74 إلى 75 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.  

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 82 جنيهًا إلى 83 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

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أسعار الدواجن اليوم 

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وفيما يخص أسعار الدواجن اليوم الإثنين في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 100 جنيه.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 260 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 240 جنيهًا.

اسعار الدواجن اليوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 270 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 188 جنيهًا.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 255 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 115 جنيهًا.

 

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