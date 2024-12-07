أرباح وصلت إلى 15 مليار جنيه في ختام تعاملات البورصة بالأسبوع الأول من ديسمبر.. 67.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول.. وخبير يكشف تأثير طرح المصرف المتحد على أداء المؤسسات

البورصة المصرية، شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في حركة تعاملات نهاية الأسبوع، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 67.6 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 534,1 مليون ورقة منفذة على 116 ألف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 54.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.437 مليون ورقة منفذة على 132 ألف عملية خلال الجلسة السابقة، واستحوذت الأسهم على 18.93 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 81.07 % خلال الجلسة.

البورصة - فيتو

ختام تعاملات الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

وقفز "مؤشر إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 38119 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13552.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 8497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 11669 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3179 نقطة.

حركة تداولات منتصف الأسبوع

وارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، 3 ديسمبر 2024، جلسة منتصف الأسبوع. واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 "بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30628 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 37827 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13460 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11603 نقاط، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

وارتفع معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 30525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 37738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13416 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 8416 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11568 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3158 نقطة.

مؤشرات البورصة - فيتو

كيف أثر طرح المصرف المتحد في البورصة على أداء المؤسسات؟ خبير يجيب

كما حدد الدكتور محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، أسباب تراجع مؤشرات البورصة، لافتا إلى أنه على الرغم من إعلان الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لنتائج أعمالها خلال الفترة الماضية عن الربع الثالث من العام، وتحقيق الشركات نتائج أعمال إيجابية إلا أن ذلك لم يساهم إيجابا على أداء المؤشرات.

وأضاف أنه على سبيل المثال حققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أرباح 2.7 مليار جنيه في مقابل 8 ملايين جنيه عن نفس الفترة، وحققت شركة إعمار مصر خلال 9 شهور 10 مليارات جنيه مقابل 4.9 مليار جنيه.

وحقق البنك التجاري الدولي cib أرباحا بلغت 42 مليون جنيه مقابل 22 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وأشار إلى أنه لم تنعكس تلك النتائج الايجابية على مؤشرات البورصة المصرية لعدة أسباب من بينها:

أن الخبر يسبق الحدث بمعنى أن اخبار نتائج أعمال الشركات تسبق إعلانها وبالتالي تتحرك الأسعار علي الشاشات مسبقا وعندما يتم إعلان عنها فإن الخبر قد يكون معروف.

إعلان طرح المصرف المتحد وبسعر بين ( 12.7 الي 15.6) وبالتالي بيع المؤسسات للاكتتاب في بنك المصرف المتحد وبالتالي فإن الانخفاض توافق مع إعلان النتائج وبالتالي لم تتحرك اسعار الاسهم.

من الناحية الفنية انخفاض المؤشر الرئيسي أسفل 31000 نقطة، وبالتالي أصبح اتجاه هابط مع الترقب والانتظار والتذبذب بين 29000 نقطة و31000 نقطة.

البورصة - فيتو

تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد

أعلنت البورصة المصرية، بجلسة تداول الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024، عن تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد (UBEE.CA)، وذلك لعدد 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 4,570,500,000 جنيه وذلك كما يلى:

- الشريحة الأولى (الطرح الخاص): عدد 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 28.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 4,341,975,000 جنيه.

- الشريحة الثانية (الطرح العام): عدد 16.5مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 1.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 228,525,000 جنيه.

وتميزت عملية قيد وطرح أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية بحرفية عالية في إطار من التنسيق التام بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ومدير الطرح وكافة شركات السمسرة التي شاركت في عملية الطرح، حيث تقدم البنك بطلب القيد بتاريخ 16-أكتوبر-2024.

ووافقت لجنة القيد على قيد أسهمه بتاريخ 23-أكتوبر-2024، وتم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الأولى (الطرح الخاص) في الفترة من 20-نوفمبر-2024 إلى 25-نوفمبر-2024، في حين تم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الثانية (الطرح العام) في الفترة من 27-نوفمبر-2024 إلى 3-ديسمبر-2024، وتم تنفيذ الطرح بالكامل في بداية جلسة تداول اليوم 4-ديسمبر-2024، كما تمت إتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح في ذات اليوم.

وتم تغطية الطرح الخاص 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7 %.

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