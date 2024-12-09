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اقتصاد

ساويرس: من يحارب السوق السوداء دائما يفشل

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس

 قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن الإصلاح المرن للاقتصاد يجب أن يرتكز على عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وإتاحة فرص أكبر للاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص.


وأضاف ساويرس خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد"، أن الذي يحارب السوق السوداء دائما يفشل، لأنها تعتمد على العديد من الأمور التي ترتبط بالعرض والطلب.
 

وانطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد" بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال.

 

المشاركون في المؤتمر الاقتصادي الإصلاح المرن

ويأتي على رأس المشاركين في المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

ويتم عقد المؤتمر بتنظيم من جريدة حابي، على ثلاث جلسات مختلفة على مدار اليوم، حيث يسعى من خلالها إلى وضع مقترحات وتوصيات لوتيرة الإصلاح وترتيب أولوياته، بصورة تساعد على استيعاب الصدمات وامتصاصها وعبورها بهدوء، وضمان استكمال البرامج والخطط الموضوعة بأقل قدر ممكن من الآثار الجانبية.

رصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص

ويستهدف المؤتمر مناقشة خطط تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص، والحلول المبتكرة للتغلب على هذه التحديات.

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