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محافظات

استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة 6-12-2024 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن في
أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

استقرت  اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، عند أسعار الأمس، وتراوحت  اسعار الفراخ البيضاء،  ما بين 75 و80 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيها.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 95 و107 جنيهات، وأسعار البط المولر مابين 90 جنيها، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض ما بين 88 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  100 جنيه و110 جنيهات، والبط البلدي الحر تربية بيتي 115 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهان، والبط الميسكوفي 115 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 120 و125 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   165  و170 جنيها  وفي السوبر ماركت 180 جنيها،  وكيلو الأوراك 75 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيها، كيلو صدور بالعظم 125 جنيها، كيلو الدبابيس125 جنيها، كيلو شيش طاووق 165 جنيها، كيلو حمام كداب 125 جنيها، كيلو كبدة صافى 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 165 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 165 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 265 جنيها، كيلو الأجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 42 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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الفيوم اسعار الدواجن اليوم الجمعة اسعار اللحوم البلدية البط الفرنساوي الابيض الفراخ البلدي محافظ الفيوم محافظة الفيوم محلات الجزارة

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