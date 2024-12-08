الأحد 08 ديسمبر 2024
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يشتبه في اختناقهم بالغاز، وفاة أم وطفليها داخل منزلهم بقرية باها ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

لقيت أم وطفلاها مصرعهم، اليوم الأحد، في حادث مأساوي داخل منزلهم بقرية باها بمركز بني سويف،  ويشتبه أن الحادث وقع نتيجة اختناق بسبب تسرب غاز، فيما تواصل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بوفاة 3 من أسرة واحدة ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثامين ثلاثة من أسرة وأحدة "أم وأبنيها" يشتبه في اختناقهم بسبب تسرب غاز، داخل منزلهم بقرية باها بدائرة مركز شرطة بني سويف.

 وفاة أم وطفليها داخل منزلهم ببني سويف

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم معاينة المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين وفاة الأم "إيمان ربيع محمد عويس"، البالغة من العمر 36 عامًا، وطفلاها: "أدهم حمادة عويس" (13 عامًا) و"سجدة حمادة عويس" (10 سنوات)، حيث تم العثور عليهم فاقدي الحياة داخل منزلهم.

يُشتبه في اختناقهم بتسريب الغاز

وتُشير التحريات الأولية، إلى أنه يُشتبه في وفاتهم بسبب تسرب الغاز، وجرى نقل الجثث إلى مستشفى بني سويف العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق، وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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