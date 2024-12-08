افتتاح مبنى طوارئ الأطفال والباطنة ببني سويف الجامعي بعد تطويره

افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، أعمال تجديد وتطوير مبنى طوارئ الأطفال والباطنة بتكلفة 6 ملايين جنيه، في إطار خطة الجامعة لتطوير المستشفيات الجامعية وزيادة قدرتها على استقبال أكبر عدد من المرضى.

افتتاح تطويرات بمستشفى جامعة بني سويف

جاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف، الدكتور خالد الحديدي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد مصطفى، مدير الطوارئ، والدكتور أشرف فاروق، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، ووليد حسين، المدير التنفيذي للمؤسسة، إلى جانب وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام الطبية.

وأكد رئيس جامعة بني سويف، خلال الافتتاح، أن تطوير مبنى طوارئ الأطفال يعكس حرص الجامعة على تحسين مستوى الرعاية الصحية في محافظة بني سويف وقطاع الصعيد عمومًا، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطن المصري، مشيدًا بأهمية التعاون بين الجامعة ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق هذا الهدف.

تزويد المستشفى بـ22 سريرًا مجهزًا بأحدث الأجهزة

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن المبنى تم تزويده بـ22 سريرًا مجهزًا بأحدث أجهزة المراقبة وأجهزة الأكسجين ورسم القلب، بالإضافة إلى غرفة خاصة لتشخيص الحالات قبل نقلها إلى وحدات العلاج، كما تشمل التجهيزات وحدة متكاملة لإجراء الإشاعات والتحاليل اللازمة، مع مراعاة طبيعة الوحدة الخاصة بالأطفال، وتوفير استراحات للأطباء وطاقم التمريض والإداريين.

واكد الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستسفيات جامعة بني سويف، أن هذا المشروع يعكس التزام الجامعة بتقديم خدمات طبية تضاهي المعايير العالمية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وضمان حصولهم على أفضل رعاية صحية ممكنة.

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