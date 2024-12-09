الأهلي وكأس الرابطة.. مشاركة وحيدة للأحمر.. أكثر الفرق انسحابًا منذ تأسيس البطولة.. وتأجيل مباراته الأولى في النسخة الجديدة

تنطلق النسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة يوم الأربعاء المقبل بعدما كان مقررًا لها غدًا الثلاثاء وذلك عقب تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الجولة الأولي نظرا لمشاركة القلعة الحمراء في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ودائمًا تحيط مشاركة الأهلي في كأس رابطة الأندية العديد من الأحداث البارزة؛ حيث في النسخة الأولى غادر الأهلي من الأدوار الأولى وانحسب في النسخة الثانية والثالثة.

الأهلي في النسخة الأولى من كأس الرابطة

وتواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية من كأس الرابطة في النسخة الأولى من البطولة عام 2021 / 2022 وأحتل حينها المركز الأخير في المجموعة بعدما حصد 4 نقاط وفشل في تحقيق الفوز في أي مباراة، بعدما خاض 5 مباريات تعادل في 4 وخسر مباراة، وسجل 3 أهداف، واستقبل 6.

الأهلي يعتذر عن المشاركة بكأس الرابطة في نسخته الثانية

وأصدر النادي الأهلي 21 مارس 2023 بيانًا رسميًّا يعتذر من خلاله عن المشاركة في بطولة كاس الرابطة المصري في نسخته الثانية.

وقال الأهلي في بيانه حينها" قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال اجتماعه الذي عقد حينها، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في ظل ضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم، ومع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يعتذر عن المشاركة بكأس الرابطة في نسخته الثالثة

وواصل النادي الأهلي اعتذارته عن المشاركة في بطولة كأس الرابطة، بعدما اعتذر عن المشاركة في البطولة في نسختها الثالثة.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى رابطة الأندية المحترفة في ديسبمر 2023 يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة للموسم الماضي.

وشرح الأهلي في خطابه الأسباب الموضوعية التي كانت وراء الاعتذار، وجاء في مقدمتها تلاحم البطولات والمباريات، حيث بدأ الفريق مشواره هذا الموسم بالمشاركة في كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم، الذي شهد لقاءات متلاحقة كل ٧٢ ساعة داخل وخارج البلاد، تلته بطولة الدوري المحلي، بالتزامن مع المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع “ثم التوجه إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل القارة الإفريقية في كأس العالم للأندية التي تجري فاعلياتها الآن، وعقب الانتهاء منها يوم الجمعة المقبل يتوجه الفريق مباشرة إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري بنظامها الجديد لأول مرة. كل هذا التلاحم أصاب غالبية اللاعبين بالإجهاد البدني والذهني، فضلًا عن الإصابات التي ضربت العديد من العناصر. ومع كل هذا فقد سعى النادي للاستعانة ببعض لاعبي فريق الشباب للمشاركة في كأس الرابطة، لكن حتى هذا الأمر تعذر بسبب ارتباطهم بالمشاركة في المسابقات العمرية المختلفة وإصابة العديد منهم خلال الفترة الماضية”.

كل ما سبق الإشارة إليه كان وراء قرار النادي بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة في الموسم الحالي.

تأجيل مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ونشرت الرابطة بيانًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بتأجيل مباراة الأهلي وانبي جاء كالتالي: طالع مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة الخطاب الوارد من النادي الأهلي وما تضمنه من أسباب ومعطيات أجبرته على تحديد موعد السفر إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري للمشاركة في بطولة إنتركونتيننتال، وهو ذات اليوم المحدد لمباراة الأهلي الأولى في بطولة كأس الرابطة أمام نادي إنبي.

وأضاف البيان: «وبعد دراسة كل ما ورد من النادي الأهلي وانطلاقا من مساندة رابطة الأندية المحترفة لكافة الأندية المصرية التي تشارك في البطولات القارية لتحقيق أفضل النتائج بما يتناسب مع مكانة الكرة المصرية وحرصا على مشاركة كل الأندية في بطولة كأس الرابطة».

وتابع: تواصلت إدارة الرابطة مع مجلس إدارة نادي إنبي والذي تفهم مشكورًا تلك الظروف. فقد تقرر تأجيل المباراة المشار إليها ( الأهلي- إنبي ) إلى موعد لاحق يناسب الفريقين دون المساس بحقوق الأندية الأخرى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص».

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