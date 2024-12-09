مهاجم بوتافوجو البرازيلي يتجاهل مواجهة الأهلي المحتملة: لقاء ريال مدريد صعب

تجاهل دا لويز هنريكي، مهاجم نادي بوتافوجو البرازيلي، مواجهة النادي الأهلي المحتملة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال المقرر أن تجمع بين الفائز من فريقه وباتشوكا المكسيكي في نصف النهائي.

ومن المقرر ان يواجه فريق باتشوكا المكسيكي منافسه بوتافوجو البرازيلي ضمن منافسات الدور ربع النهائي في كأس الإنتركونتيننتال يوم 11 ديسمبر الجاري على أرضية ملعب "974".

لاعب بوتافوجو البرازيلي يتجاهل مواجهة الأهلي المحتملة

و قال هنريكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ضد ريال مدريد، لكن لا يوجد شيء مستحيل، هناك من قاموا بالتشكيك بنا، وقد كان من الصعب أن نفوز بكأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي، لكننا تمكنا من تحقيق ذلك لأن الفريق يلعب كعائلة واحدة".

وأكد مهاجم بوتافوجو البرازيلي أن لاعبي فريقه سيقدمون كل شيء أمام ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتيننتال، لتحقيق الفوز والتتويج باللقب.

ويعتبر حديث مهاجم الفريق البرازيلي تجاهلًا لمواجهة النادي الأهلي، الذي يعد منافس فريقه المحتمل في الدور نصف النهائي حال تخطي باتشوكا، مما يعني أنه عليه الفوز على الأهلي والفريق المكسيكي لمواجهة ريال مدريد بالمباراة النهائية.

موعد مباراة الاهلي فى كأس انتركونتيننتال

وتقام مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين يوم السبت القادم، وسوف يتم إطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما يحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت هي الوكيل الحصري لنقل مباريات البطولة، أي إنه سيتم بث المباراة عبر قنوات بي إن سبورت.

وحصل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تقرير طبي بشأن إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الذي يعاني من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية والتي على إثرها غاب عن رحلة جنوب أفريقيا الأخيرة لمواجهة أورلاندو.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم عقب خوض مباراة أورلاندو أمس الأول في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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