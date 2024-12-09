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رياضة

راحة سلبية للاعبي الأهلي من التدريبات اليوم

مران الاهلي
مران الاهلي

الاهلي ، يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم عقب خوض مباراة أورلاندو أمس الأول في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى قطر

وأنهى الجهاز الإداري بالأهلي الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى قطر استعدادًا لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال المرتقبة حيث تغادر البعثة إلى الدوحة غدًا برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي. 

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الاهلي: إن هناك تفكير في اصطحاب التونسي علي معلول لاعب الفريق ضمن بعثة الفريق إلى قطر لخوض منافسات كأس إنتركونتينيتال رغم عدم قيد اللاعب بقائمة الفريق، وذلك من أجل التواجد ودعم زملائه، مشددًا على أن الأمر سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة سواء بالإيجاب أو السلب.

ووصلت صباح أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب التعادل أمام أورلاندو دون أهداف في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

 

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