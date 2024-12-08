الأحد 08 ديسمبر 2024
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محافظات

مصرع 5 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة أبو شوشة ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

لقي 5 أشخاص مصرعهم، جميعهم من قرية واحدة، في حادث سير وقع فجر اليوم الأحد، نتيجة انقلاب سيارة بترعة أبو شوشة في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة بترعة أبو شوشة بدائرة مركز شرطة الفشن، نتج عنه وفاة 5 أشخاص جميعهم من عزبة كمون التابعة لقرية القليعة بذات المركز.

 

على الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن السيارة انقلبت في ترعة أبو شوشة مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص كانوا داخل السيارة، وتم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة ببني سويف.

 

مصرع 5 أشخاص من قرية واحدة ببني سويف

 

وصّرح مصدر مُطلع بإنه تم التعرف على الضحايا، وهم: محمد ورداني صابر (43 سنة)، محمود حسن (40 سنة)، حسن ربيع فتح الباب (30 سنة)، محمد مصطفى عبدالعال (48 سنة)، وخميس شعبان أحمد (46 سنة)، وجميعهم يقيمون في عزبة كمون بمركز الفشن، جنوب بني سويف

 

وتواصل الأجهزة الأمنية ببني سويف تحقيقاتها في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث بالكامل، وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على السيارة أثناء سيرها في الطريق المار بالقرب من الترعة، كما تم التصريح بالدفن عقب المعاينة من قبل النيابة العامة.

 

 

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