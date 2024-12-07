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التأمين الصحي ببني سويف ينظم ندوة للتعريف بمرض السكر

التأمين الصحي ببني
التأمين الصحي ببني سويف ينظم ندوة للتعريف بمرض السكر، فيتو

 نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بـ محافظة بني سويف، ندوة علمية بعنوان "التعريف بمرض السكري من النوع الثاني" وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وفي إطار حرص محافظة بني سويف على تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين، وضمن جهود تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي، تحقيقًا لخطة الهيئة العامة للتأمين الصحي برئاسة الدكتور أحمد محمد مصطفى.

 

مدير التأمين الصحي ببني سويف

 حيث أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير التأمين الصحي ببني سويف، أن الندوة استهدفت تثقيف 50 من منتفعي التأمين الصحي، من المترددين على عيادات الباطنة ومراكز السكر، بشأن أعراض مرض السكري من النوع الثاني، أحدث وسائل العلاج، الأغذية المناسبة، وسبل الوقاية من المرض. 

 

وأقيمت الندوة تحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، وبمشاركة الدكتورة عبير شعبان، مدير التدريب بالفرع، وقد ألقى المحاضرة الدكتور جمال طه، استشاري الباطنة ورئيس قسم الباطنة بـ مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، الذي تناول بالتفصيل أحدث ما توصل إليه العلم في التعامل مع المرض، مؤكدًا أهمية الوقاية والاكتشاف المبكر في تحسين جودة حياة المرضى.

 

تحاليل السكر التراكمي والعشوائي

 وخلال الندوة، تم إجراء تحاليل السكر التراكمي والعشوائي للحضور، في خطوة عملية للتوعية بأهمية متابعة الحالة الصحية بانتظام، كما تم توزيع مطبوعات إرشادية تحتوي على معلومات عن التعايش مع مرض السكري، قدمتها إحدى الشركات الداعمة للفعالية.

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