لقوا مصرعهم في حادث، الأهالي ينتظرون خروج 5 جثامين أمام مستشفى الفشن ببني سويف (فيديو)

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي عزبة كمون التابعة لقرية القليعة بمركز الفشن بـ بني سويف، حيث تجمعوا أمام مشرحة مستشفى الفشن المركزي في انتظار تسلم جثامين خمسة من أبنائهم الذين لقوا مصرعهم في حادث سير مأساوي وقع فجر اليوم الأحد.

كانوا راجعين من فرح

وكان الضحايا في طريق عودتهم إلى القرية بعد حضور حفل زفاف، عندما انقلبت السيارة التي كانوا يستقلونها في ترعة أبو شوشة على الطريق المار بالقرب من الترعة، وأسفر الحادث عن وفاة كل من: محمد ورداني صابر (43 عامًا)، محمود حسن (40 عامًا)، حسن ربيع فتح الباب (30 عامًا)، محمد مصطفى عبدالعال (48 عامًا)، وخميس شعبان أحمد (46 عامًا).

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ بني سويف إخطارًا بالواقعة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم انتشال الجثث ونقلها إلى مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن بعد المعاينة.

مصرع 5 من قرية واحدة

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن السيارة انقلبت في ترعة أبو شوشة مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص كانوا داخل السيارة، وتم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بـ بني سويف تحقيقاتها في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث بالكامل، وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على السيارة أثناء سيرها في الطريق المار بالقرب من الترعة، كما تم التصريح بالدفن عقب المعاينة من قبل النيابة العامة.

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