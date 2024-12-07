السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

سائق توك توك وعامل دليفري.. مهن تنتظرك بعد المعاش

يواجه الموظفون في مصر مشكلة خطيرة عند بلوغهم سن المعاش، حيث تتقلص دخولهم بشكل حاد مقارنة بما كانوا يحصلون عليه أثناء الخدمة، كيف يمكن لموظف كان يتقاضى راتبًا قدره 10 آلاف جنيه شهريًّا أن يعيش بمعاش يبدأ من 1500 جنيه فقط؟ هذه الفجوة الكبيرة ليست فقط مصدر إحباط وإهانة للموظفين، بل تشكل تهديدًا لاستقرارهم وأسرهم، خاصة في وقت تزيد فيه الالتزامات الأسرية بدلًا من أن تقل. 

 

سائق توك توك وعامل دليفري

الوصول إلى سن المعاش غالبًا ما يتزامن مع مسؤوليات جديدة وثقيلة، مثل زواج الأبناء الكبار واستكمال تعليم الصغار، الموظف الذي كان يعتمد على راتبه الكبير لتنظيم حياته، يجد نفسه فجأة مضطرًا لتعديل مستوى معيشته بشكل قسري وغير إنساني.. 

 

والأسوأ من ذلك أن الكثيرين يُجبرون على البحث عن مصدر دخل إضافي رغم تدهور حالتهم الصحية والاجتماعية، فيضطرون للعمل في مهن لا تليق بأعمارهم أو وضعهم، منها سائق توك توك أو عامل دليفري أو عامل نظافة أو فرد أمن. 

 

هذا الوضع المُهين لا يمكن السكوت عنه، أصحاب القرار وأعضاء مجلس النواب مطالبين بإتخاذ خطوات عاجلة لسد الفجوة بين الرواتب والمعاشات، هناك حاجة ملحة لتعديل قوانين المعاشات بما يضمن حياة كريمة للمتقاعدين، يجب أن تراعي هذه التعديلات أن المعاش يمثل مصدر الدخل الأساسي للموظف وأسرته، خاصة وأن البدائل غالبًا ما تكون غير متاحة أو غير مناسبة. 

 

برامج دعم خاصة لأصحاب المعاشات

كما يجب توفير برامج دعم خاصة لأصحاب المعاشات لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، يمكن أن تشمل هذه البرامج تقديم دعم مالي إضافي، تخفيضات على الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل تناسب أعمارهم وخبراتهم في حال رغبتهم في العمل. 

 

الدولة دائمًا ما تتحدث عن رغبتها في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية يبدأ من احترام الإنسان وتقدير من أفنوا أعمارهم وصحتهم  في خدمة البلد، من غير المقبول أن يُترك الموظف ليكافح من أجل لقمة العيش بعد خروجه للتقاعد، معالجة هذه الأزمة ليست خيارًا، بل ضرورة إنسانية ووطنية يجب أن تتحقق في اسرع وقت.

 

إقرأ أيضًا:

ظاهرة سماسرة المرضى.. جريمة إنسانية

أبو الخير يعيد توفيق الدقن للحياة بعد 58 عامًا

رسوم أم جباية.. المواطن يدفع والخدمات تتدهور

المسؤول الغريب سره باتع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد دسوقي اصحاب المعاشات مشاكل اصحاب المعاشات فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

ظاهرة سماسرة المرضى.. جريمة إنسانية

الأكثر قراءة

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو والقناة الناقلة

بعد الارتفاعات الأخيرة.. سعر الدولار رسميا في البنوك المصرية السبت 7 ديسمبر 2024

وزارة الدفاع السورية تبدأ الانسحاب من أكبر المطارات العسكرية

ماذا كتب الرئيس السيسي في دفتر كبار الزوار بالبرلمان الدنماركي؟

سكاي سبورتس: ليفربول يقترب من تجديد عقد محمد صلاح لمدة موسمين

بعد الزيادة الأخيرة، كل ما تود معرفته عن أسعار باقات الإنترنت الجديدة

1580 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في الصين بسبب الألعاب النارية.. ما القصة؟

موجة صقيع قوية تضرب اليابان

احذر، أدوية إنقاص الوزن المباعة عبر الإنترت فيها سم فئران وأسمنت قاتل

الجارديان توافق على بيع "أقدم صحيفة تصدر يوم الأحد" في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 06- 12- 2024

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

نجم ليفربول الأول.. أرقام محمد صلاح أمام إيفرتون في ديربي المرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين؟ الإفتاء تجيب

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (1 – 4)

ماذا يحدث لأهل النار حين يريدون الخروج منها؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية