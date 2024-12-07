سائق توك توك وعامل دليفري.. مهن تنتظرك بعد المعاش

يواجه الموظفون في مصر مشكلة خطيرة عند بلوغهم سن المعاش، حيث تتقلص دخولهم بشكل حاد مقارنة بما كانوا يحصلون عليه أثناء الخدمة، كيف يمكن لموظف كان يتقاضى راتبًا قدره 10 آلاف جنيه شهريًّا أن يعيش بمعاش يبدأ من 1500 جنيه فقط؟ هذه الفجوة الكبيرة ليست فقط مصدر إحباط وإهانة للموظفين، بل تشكل تهديدًا لاستقرارهم وأسرهم، خاصة في وقت تزيد فيه الالتزامات الأسرية بدلًا من أن تقل.

سائق توك توك وعامل دليفري

الوصول إلى سن المعاش غالبًا ما يتزامن مع مسؤوليات جديدة وثقيلة، مثل زواج الأبناء الكبار واستكمال تعليم الصغار، الموظف الذي كان يعتمد على راتبه الكبير لتنظيم حياته، يجد نفسه فجأة مضطرًا لتعديل مستوى معيشته بشكل قسري وغير إنساني..

والأسوأ من ذلك أن الكثيرين يُجبرون على البحث عن مصدر دخل إضافي رغم تدهور حالتهم الصحية والاجتماعية، فيضطرون للعمل في مهن لا تليق بأعمارهم أو وضعهم، منها سائق توك توك أو عامل دليفري أو عامل نظافة أو فرد أمن.

هذا الوضع المُهين لا يمكن السكوت عنه، أصحاب القرار وأعضاء مجلس النواب مطالبين بإتخاذ خطوات عاجلة لسد الفجوة بين الرواتب والمعاشات، هناك حاجة ملحة لتعديل قوانين المعاشات بما يضمن حياة كريمة للمتقاعدين، يجب أن تراعي هذه التعديلات أن المعاش يمثل مصدر الدخل الأساسي للموظف وأسرته، خاصة وأن البدائل غالبًا ما تكون غير متاحة أو غير مناسبة.

برامج دعم خاصة لأصحاب المعاشات

كما يجب توفير برامج دعم خاصة لأصحاب المعاشات لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، يمكن أن تشمل هذه البرامج تقديم دعم مالي إضافي، تخفيضات على الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل تناسب أعمارهم وخبراتهم في حال رغبتهم في العمل.

الدولة دائمًا ما تتحدث عن رغبتها في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية يبدأ من احترام الإنسان وتقدير من أفنوا أعمارهم وصحتهم في خدمة البلد، من غير المقبول أن يُترك الموظف ليكافح من أجل لقمة العيش بعد خروجه للتقاعد، معالجة هذه الأزمة ليست خيارًا، بل ضرورة إنسانية ووطنية يجب أن تتحقق في اسرع وقت.

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