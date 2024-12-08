تكليف شركة الأهلي لكرة القدم بإدارة وتسويق الحقوق التجارية لقطاع الكرة

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن تكليف شركة الأهلي لكرة القدم بإدارة وتسويق كافة الحقوق التجارية والتسويقية الخاصة بقطاع كرة القدم.

وجاء بيان الأهلي كالتالي: “قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم برئاسة محمود الخطيب تكليف شركة الأهلي لكرة القدم بإدارة وتسويق كافة الحقوق التجارية والتسويقية الخاصة بقطاع كرة القدم، الذي يشهد طفرة هائلة في ظل النجاحات غير المسبوقة التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم على كافة المستويات المحلية والقارية والعالمية، بما يرفع من قيمته التسويقية وعقود البث والرعاية”.

الأهلي يكلف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن تكليف خالد مرتجي أمين صندوق القلعة الحمراء بمهام نائب رئيس النادي، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة .

وقال الأهلي في بيانه إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر تكليف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي خلال الفترة المقبلة، لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة، والتي ستجري خلالها الانتخابات وفقا للنظام الأساسي للقلعة الحمراء.

الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى قطر

وأنهى الجهاز الإداري بالأهلي كافة الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى قطر استعدادا لخوض منافسات كأس انتركونيننتال المرتقبة حيث تغادر البعثة إلى الدوحة بعد غد برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الاهلي إن هناك تفكيرا فى اصطحاب التونسي على معلول لاعب الفريق ضمن بعثة الفريق إلى قطر لخوض منافسات كأس إنتركونتينيتال رغم عدم قيد اللاعب بقائمة الفريق، وذلك من أجل التواجد ودعم زملائه، مشددًا على أن الأمر سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة سواء بالإيجاب أو السلب.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم بعد العودة من جنوب أفريقيا عقب خوض مباراة أورلاندو أمس في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووصلت صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب التعادل أمام أورلاندو دون أهداف في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس الرابطة.

وكان النادي الأهلي قد طلب في خطاب أرسله إلى رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الرابطة بسبب سفره لخوض بطولة كأس إنتر كونتيننتال.

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