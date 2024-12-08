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رياضة

لاعبة سلة الأهلي: هدفنا التتويج ببطولة إفريقيا ونسعى لإسعاد جماهير النادي

سيدات سلة الأهلي
سيدات سلة الأهلي

أبدت ميرال أشرف، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي،  سعادتها بعد تحقيق فوز كبير على فريق إم إف إم النيجيري، وتسجيل بداية قوية للفريق في بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالسنغال.

وقالت ميرال: المباراة الأولى كانت مهمة لنا، ونجحنا في تحقيق بداية قوية والفوز بنتيجة كبيرة، وتوجيه رسالة لجميع المنافسين بأن هدفنا هو اللقب فقط.

وأضافت: نعمل مع طبيبة الفريق وإخصائي التأهيل للتخلص من الإرهاق بسبب ضيق الوقت، حيث خضنا أمس مباراة إم إف إم  النيجيري، ونواجه اليوم أيضا مباراة قوية أمام فاب الكاميروني، وقام المدير الفني بعملية تدوير خلال المباراة حيث أشرك جميع اللاعبات.

وتابعت ميرال: شاهدنا مباراة فاب الكاميروني الأولى، ووضح أنه منافس صعب. وعقد كابتن طارق خيري اجتماعًا معنا للحديث عن نقاط القوة والضعف والتكليفات المحددة لجميع اللاعبات.

وواصلت: منذ انضمامي للأهلي وحلمي هو تحقيق بطولة إفريقيا للأندية، والفريق بأكمله جاهز ومستعد لإنجاز المهمة، ويجب علينا استغلال فرصة مشاركتنا والتتويج باللقب للمرة الأولى.

واختتمت: سنبذل كل جهودنا لتحقيق اللقب، وسنقدم كل ما لدينا من أجل إسعاد جماهير الأهلي.

طارق خيري يعلن قائمة سيدات سلة الأهلي 

وأعلن طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق، استعدادًا لخوض بطولة إفريقيا للأندية، والتي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وتأهل الأهلي إلى نهائيات البطولة بعد أن حصد المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة التي أقيمت في تنزانيا خلال أكتوبر الماضي.

قائمة سيدات سلة الأهلي

‏‎‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏ دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.

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بطولة افريقيا للاندية الأهلي النادي الأهلي ميرال أشرف إم إف إم النيجيري

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