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رياضة

أهلي 2008 يفوز على القناة بخماسية في دوري الجمهورية

أهلي 2008
أهلي 2008

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008  فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على القناة، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري الجمهورية.

افتتح حمزة عبد الكريم التسجيل لـ الأهلي وأضاف سيف أحمد الهدف الثاني، ثم قلص القناة الفارق، وعاد الأهلي للتقدم مجددًا عن طريق ياسين ياسر، وقلص القناة الفارق بهدفه الثاني، قبل أن يوقع بلال عطية على الهدفين الرابع والخامس للأهلي.

تشكيل أهلي 2008 أمام القناة 

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

الدفاع: ياسين ياسر - حمزة الدجوي - عمر هشهش - مهند الشامي.

الوسط: محمد شندي - سيف أحمد - بلال عطية - عبد الرحمن رامي "مانو" - عمر كمال.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك يوسف علاء بدلًا من محمد شندي، وزياد أيوب بدلًا من حمزة عبد الكريم، وعمر العدوي بدلًا من سيف أحمد، وحسن شريف بدلًا من ياسين ياسر، وعمر أبو غزالة بدلًا من عبد الرحمن رامي "مانو". 

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 20 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، وخسارة مباراة واحدة.

وفاز «أهلي 2008» على الجونة 3 - صفر، وعلى فاركو 5 - 1، وعلى وادي دجلة 2 - 0، وتعادل مع سموحة 2 - 2، وفاز عليه 5 - 3 بركلات الترجيح، وخسر أمام إنبي 1 - 2، وفاز على لافيينا 5 - 1، وعلى بتروجت 1 - 0، مسجلًا 24 هدفًا مقابل 8 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر

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القناة الأهلي النادي الأهلي دوري الجمهورية وادي دجلة

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