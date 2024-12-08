الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى قطر، تعرف على التفاصيل

الأهلي ، أنهى الجهاز الإداري بالأهلي كافة الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى قطر استعدادا لخوض منافسات كأس انتركونيننتال المرتقبة حيث تغادر البعثة إلى الدوحة بعد غد برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الاهلي إن هناك تفكيرا فى اصطحاب التونسي على معلول لاعب الفريق ضمن بعثة الفريق إلى قطر لخوض منافسات كأس إنتركونتينيتال رغم عدم قيد اللاعب بقائمة الفريق، وذلك من أجل التواجد ودعم زملائه، مشددًا على أن الأمر سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة سواء بالإيجاب أو السلب.

ونجح سامي قمصان المدرب العام للأهلي فى إخماد ثورة غضب كريم البيس لاعب الفريق بعد استبعاده من قائمة مباراة أورلاندو أمس.

وعلمت فيتو ان الدبيس دخل فى نوبة بكاء شديدة وحالة من الغضب المكتوم بعد استبعاده من قائمة المباراة وهو ما دفع قمصان للاجتماع باللاعب والشد من أزره ومطالبته بمزيد من الصبر لحين الحصول على فرصته وعدم اثارة اى ازمة قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وقال مصدر داخل الأهلي إن المفاوضات مع الثنائى محمود تريزيجيه لاعب الريان القطري وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري لم تبدأ بشكل رسمي حتى الآن.

أضاف: هناك رغبة داخل الأهلي فى الحصول على خدمات الثنائى من اجل تدعيم صفوف الفريق فى كأس العالم للأندية ولكن حتى هذه اللحظات لم نتحرك رسميًا لطلب ضم الثنائى.

وقال: التواصل مع الثنائى مستمر وهناك قنوات اتصال معهما ولكن رسميًا لم نتحرك والأمر طي الدراسة على كافة المستويات.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرا طبيا عن حالة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الذى غاب عن رحلة جنوب إفريقيا الأخيرة لمواجهة أورلاندو، بسبب الإصابة بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية، حيث يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا فى مباراة البنك الاهلي بالدوري.

كما قال مصدر داخل الأهلي إن كولر كلف بعضًا من أفراد جهازه المعاون للتواجد فى ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة لحضور مباراة باتشوكا وبوتافوجو البرازيلي المقرر لها يوم الاربعاء المقبل فى كاس انتركونتننيتال، حيث يواجه الاهلي الفائز من هذه المباراة يوم 14 من الشهر الجاري فى نصف نهائى كاس العالم للاندية.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم بعد العودة من جنوب أفريقيا عقب خوض مباراة أورلاندو أمس في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعد غد الثلاثاء موعدًا للسفر الى قطر استعدادا لخوض نصف نهائى كاس انتر كونتيننتال المحدد لها يوم 14 من الشهر الجاري أمام الفائز من بطل الأمريكتين سواء باتشوكا المكسيكي او بوتافوجو البرازيلي المنتظر إقامة مباراة بينهما يوم 11 ديسمبر الجاري.

ووصلت صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب التعادل أمام أورلاندو دون أهداف في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس الرابطة.

وكان النادي الأهلي قد طلب في خطاب أرسله إلى رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الرابطة بسبب سفره لخوض بطولة كأس إنتر كونتيننتال.

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